İtalya’da Türk düellosu

İtalya’ya Türkler damga vuruyor

İtalya Ligi’nde milli aranın sona ermesinin ardından oynanan lig karşılaşmasında Juventus, 3-2 geriye düştüğü Inter’i 4-3 mağlup etti. Maçın 14. dakikasında Bremer’in paralel pasını köşeye bırakan Lloyd Kelly, Juventus’u 1-0 öne geçirdi. 30. dakikada milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Carlos Augusto’nun yerden pasında ceza sahasının hemen gerisinden yerden nefis bir şutla skora dengeyi getirdi: 1-1. Galatasaray ve Karabükspor’un eski çalıştırıcısı Igor Tudor’un teknik direktörlüğünü yaptığı Juventus’un, genç Türk oyuncusu Kenan Yıldız, yaklaşık 25 metreden yerden mermi gibi bir şutla skoru 2-1’e taşıdı. 65. dakikada ceza sahası dışında topu göğsünde yumuşatan Hakan Çalhanoğlu, yarım voleyle kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 2-2. Maçın 76. dakikasında Marcus Thuram, Inter’i 3-2 öne geçirdi. Juventus ise 82’de Kenan Yıldız’ın asistinde Khepren Thuram ile durumu 3-3 yaptı. 90+1’de 19 yaşındaki Vasilije Adzic, Juventus’u 4-3’lük galibiyete taşıdı. Bu arada İtalya Ligi’nde Cagliari’nin Parma’yı 2-0 yendiği mücadelede Beşiktaş’tan kiralanan milli futbolcumuz Semih Kılıçsoy yedekler arasında yer aldı.