Manchester United dört dörtlük

Teknik direktörlüğe Michael Carrick’i getiren Manchester United, Tottenham’ı 2-0 yenerek İngiltere Premier Ligi’nde üst üste dördüncü galibiyetini aldı

Teknik direktörlüğe Michael Carrick’i getiren Manchester United, Tottenham’ı 2-0 yenerek İngiltere Premier Ligi’nde üst üste dördüncü galibiyetini aldı

Manchester United artık bir başka

İngiltere Premier Ligi’nde Manchester United, Ruben Amorim’in yerine teknik direktörlüğe Michael Carrick’i getirmesinin ardından adeta bir başka çehreye büründü.

Eski oyuncusuyla ilk üç maçında Manchester City’yi 2-0, deplasmanda lider Arsenal’ı 3-2 ve Fulham’ı 3-2 mağlup eden Kırmızı Şeytanlar, Tottenham’ı konuk etti.

Konuk Londra temsilcisinde Cristian Romero, 29. dakikada kırmızı kart gördü.

United, 38. dakikada öne geçti.

Kobbie Mainoo’nun asistinde Bryan Mbeumo topu ağlara gönderdi.

26 yaşındaki Kamerunlu, İngiltere Premier Lig’de 20 karşılaşmada 9 gol, 1 asiste ulaştı.

81’de Bruno Fernandes, skoru 2-0’a taşıdı.

United haftayı dördüncü tamamlamayı başardı.

Bryan Mbeumo köşeye bıraktı – Video

 

