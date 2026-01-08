Matteo Guendouzi fırtınası!

Matteo Guendouzi’yi İstanbul korkuttu!

Fenerbahçe’nin Lazio’dan 28 milyon Euro’ya transfer ettiği Matteo Guendouzi, İstanbul‘a geldi.

26 yaşındaki Matteo Guendouzi’yi taşıyan özel uçak, şiddetli fırtına nedeniyle güçlükle iniş yapabildi.

Matteo Guendouzi’nin fırtına nedeniyle uçakta yaşadığı endişe iniş sonrası yüzüne yansıdı.

Matteo Guendouzi ve Mert Günok, Fenerbahçe ile bugün resmi sözleşme imzalayacak.

İki oyuncunun da cumartesi Galatasaray ile oynanacak Turkcell Süper Kupa finalinde kadroda yer alması bekleniyor.

Matteo Guendouzi bu sezon İtalya Ligi’nde 16 lig maçında 2 gol, 1 asistle oynadı.

Başkan Sadettin Saran, Matteo Guendouzi uçağa binmeden önce görüntülü görüştü. Fenerbahçe’nin yeni transferine başarı dileklerinde bulundu.

Fenerbahçe, bu transfer için İtalyan ekibine servet ödeyecek. Yapılan anlaşmaya göre; 26 milyon Euro garanti ücret ve 2 milyon Euro bonus olmak üzere toplamda 28 milyon Euro kasadan çıkacak. Bu rakamla Guendouzi, Kerem Aktürkoğlu’nu (22.5 milyon Euro) geçerek Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi unvanını ele geçirdi.

