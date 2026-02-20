Milan Skriniar 1.5 ay yok

Milan Skriniar, 26. dakikada sakatlandı
Fenerbahçe, Nottingham Forest maçında oyuna devam edemeyen Milan Skriniar’ın sakatlığı hakkında açıklamada bulundu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
“Futbol A Takımımızın kaptanı Skriniar’ın dün akşam oynanan Nottingham Forest maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.”
Fenerbahçe‘de Skriniar, Nottingham Forest’a karşı yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edememiş ve 26. dakikada yerini Çağlar Söyüncü’ye bırakmıştı.
Skriniar’ın sahalardan 1.5 ay uzak kalması bekleniyor.
Slovak stoper bu sezon sarı-lacivertli formayla 35 maça çıkarken 2 de gol kaydetti.