Milli Takımımız zor grupta

Milli Takımımız devlerle savaşacak
A Millî Futbol Takımının tarihinde ilk defa A Ligi’nde mücadele edeceği UEFA Uluslar Ligi’nde 2026/27 sezonunun kura çekimi bugün Belçika’nın başkenti Brüksel’de yapıldı.
Portekiz efsanesi Pepe‘nin çektiği kura sonucu Milliler, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grupta Fransa, İtalya ve Belçika ile eşleşti.
Brüksel Fuar Merkezi’nde (Brussels Expo) TSİ 20.00’de düzenlenen kura çekiminde, Türkiye Futbol Federasyonu’nu Başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Prof. Dr. H. Zehra Neşe Kavak, Dış İlişkiler Kurulu Başkan Vekili Çağrı Kanver, Teknik Direktör Vincenzo Montella, Dış İlişkiler ve Millî Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları, İletişim Müdürü Türker Tozar temsil etti.