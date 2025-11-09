Real Madrid atmayı unuttu

Real Madrid düşüşe geçti!

Teknik direktör Xabi Alonso ile sezona fırtına gibi giren Real Madrid son dönemde hem düşen oyun kalitesi hem de aldığı skorlarla dikkat çekiyor. Eflatun-beyazlılar, hafta içerisinde İngiltere Premier Lig’in son şampiyonu Liverpool’a Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda 1-0 yenilmesi sonrası İspanya Ligi’nde de Madrid kapışmasında Rayo Vallecano ile golsüz berabere kaldı. Ligde ilk 11 maçının 10’unu kazanan ve sadece Atletico Madrid’e deplasmanda kaybeden (5-2), Madrid temsilcisi milli araya 12 karşılaşmada 31 puanla liderlik koltuğunda girdi. Madrid’de 90 dakika sahada kalan milli futbolcumuz Arda Güler’in yanı sıra Kylian Mbappe’nin son dönemdeki durgun performansları dikkat çekiyor.