Real Madrid atmayı unuttu

Şampiyonlar Ligi’nde hafta içerisinde Liverpool deplasmanında 1-0 kaybeden Real Madrid, İspanya Ligi’nde de Rayo Vallecano ile 0-0 berabere kaldı

09/11/2025
Real Madrid düşüşe geçti!

Teknik direktör Xabi Alonso ile sezona fırtına gibi giren Real Madrid son dönemde hem düşen oyun kalitesi hem de aldığı skorlarla dikkat çekiyor. Eflatun-beyazlılar, hafta içerisinde İngiltere Premier Lig’in son şampiyonu Liverpool’a Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda 1-0 yenilmesi sonrası İspanya Ligi’nde de Madrid kapışmasında Rayo Vallecano ile golsüz berabere kaldı. Ligde ilk 11 maçının 10’unu kazanan ve sadece Atletico Madrid’e deplasmanda kaybeden (5-2), Madrid temsilcisi milli araya 12 karşılaşmada 31 puanla liderlik koltuğunda girdi. Madrid’de 90 dakika sahada kalan milli futbolcumuz Arda Güler’in yanı sıra Kylian Mbappe’nin son dönemdeki durgun performansları dikkat çekiyor.

