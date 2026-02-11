Bir dakikadan az

Real Madrid’de 1.2 milyar Euro’luk masa

Real Madrid’de hesaplar iki kişiden!

Real Madrid‘de teknik direktör Xabi Alonso’nun ayrılması ve Alvaro Arbeloa’nın göreve gelmesinin ardından takım içerisinde ayrılıklar olduğu öne sürülmüştü.

Özellikle son 2-0 kazanılan Valencia karşılaşmasında Kylian Mbappe’nin Arda Güler‘e tepkisi öne çıkarılmış, Fransız futbolcunun ayrıca Jude Bellingham ile kavga ettiği öne sürülmüştü.

Buna karşın Real’de tüm futbolcular, akşam yemeğinde buluşarak söylentilere son noktayı koydu.

Yemekte hesabın daveti yapan Kylian Mbappe ve Vinicius Junior tarafından ödendiği öğrenildi.

Takım yemeğine milli futbolcumuz Arda Güler de katıldı.

İspanyol basını, kadronun değerine gönderme yaparak buluşmayı “1.2 milyar Euro’luk masa” şeklinde yorumladı.

Yemeğin gece yarısına kadar devam etmesi dikkat çekerken futbolcular, çıkışta taraftarlara imza dağıttı

