Real Madrid’den yarım düzine

Arda Güler'li Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco karşısında sahadan farklı galibiyetle ayrıldı

Real Madrid’de Vinicius Junior coştu

Real Madrid, son 3 maçının 2’sini kaybettiği UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Monaco’ya patladı: 6-1

Milli futbolcumuz Arda Güler’in 11’de forma giydiği mücadelede gol perdesini, 5. dakikada Federico Valverde’nin asistinde Kylian Mbappe açtı: 1-0

Fransız futbolcu, 26. dakikada Vinicius Junior’un pasında kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0

Real Madrid’de Xabi Alonso dönemi bitti

51’de yine Vinicius Junior’un asistinde Franco Mastantuono, farkı 3’e yükseltti.

55’te Vinicius Junior’un sert ortasını savunmadan Thilo Kehrer, ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi: 4-0

63’te milli futbolcumuz Arda Güler‘in asistinde Vinicius Junior durumu 5-0 yaptı.

72’de Jordan Teze konuk ekibin golünü kaydetti: 5-1

80’de Jude Bellingham, Real Madrid’in altını golünü attı: 6-1

Şampiyonlar Ligi’nde 7. haftanın açılış gününde diğer sonuçlar şöyle:

Kairat-Club Brugge: 1-4

Bodo Glimt-Manchester City: 3-1

Sporting Lizbon-Paris Saint Germain: 2-1

Olympiakos-Bayer Leverkusen: 2-0

Inter-Arsenal: 1-3

Villarreal-Ajax: 1-2

Tottenham-Borussia Dortmund: 2-0

Kopenhag-Napoli: 1-1

Kylian Mbappe şovunu yaptı – Video

Yunanistan Golden

