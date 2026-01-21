Real Madrid’den yarım düzine
Arda Güler'li Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco karşısında sahadan farklı galibiyetle ayrıldı
Real Madrid’de Vinicius Junior coştu
Real Madrid, son 3 maçının 2’sini kaybettiği UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Monaco’ya patladı: 6-1
Milli futbolcumuz Arda Güler’in 11’de forma giydiği mücadelede gol perdesini, 5. dakikada Federico Valverde’nin asistinde Kylian Mbappe açtı: 1-0
Fransız futbolcu, 26. dakikada Vinicius Junior’un pasında kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0
Real Madrid’de Xabi Alonso dönemi bitti
51’de yine Vinicius Junior’un asistinde Franco Mastantuono, farkı 3’e yükseltti.
55’te Vinicius Junior’un sert ortasını savunmadan Thilo Kehrer, ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi: 4-0
63’te milli futbolcumuz Arda Güler‘in asistinde Vinicius Junior durumu 5-0 yaptı.
72’de Jordan Teze konuk ekibin golünü kaydetti: 5-1
80’de Jude Bellingham, Real Madrid’in altını golünü attı: 6-1
Şampiyonlar Ligi’nde 7. haftanın açılış gününde diğer sonuçlar şöyle:
Kairat-Club Brugge: 1-4
Bodo Glimt-Manchester City: 3-1
Sporting Lizbon-Paris Saint Germain: 2-1
Olympiakos-Bayer Leverkusen: 2-0
Inter-Arsenal: 1-3
Villarreal-Ajax: 1-2
Tottenham-Borussia Dortmund: 2-0
Kopenhag-Napoli: 1-1