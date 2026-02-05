FutbolSporTürkiyeVideo

Sacha Boey yeniden Galatasaray’da

Galatasaray, 2021-24 arasında formasını giyen Fransız oyuncu Sacha Boey'i Bayern Münih'ten sezon sonuna kadar kiraladı

Sacha Boey 2.5 yıl sonra döndü

Galatasaray, eski oyuncusu Sacha Boey‘i kiralık olarak kadrosuna katıyor.

Foot Mercato’da yer alan habere göre Galatasaray ile Bayern Münih arasında Boey için anlaşmaya varıldı.

Fransız futbolcu ve temsilcisinin bugün 16.30 civarında İstanbul’da olması bekleniyor.

Fransız oyuncunun bugün içinde sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

Galatasaray, futbolcunun 6 aylık maaşını öderken anlaşmada zorunlu satın alma opsiyonu bulunmuyor.

Galatasaray güle oynaya kazandı

25 yaşındaki defans, 2021-24 yılları arasında sarı-kırmızılı kulüpte forma giymiş ve iki Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

2023/24 sezonunda Cimbom’dan 30 milyon Euro bonservis bedeliyle Bayern Münih’e katılan Boey, takımıyla birer kez Bundesliga ve Almanya Süper Kupa zaferi kazandı.

Boey bu sezon Alman ekibinde 15 maçta forma şansı buldu.

Boey’in Galatasaray’da unutulmaz golü – Video

