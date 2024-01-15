Sagiv Jehezkel sınır dışı edilecek!

Antalyaspor- Trabzonspor maçında attığı golün ardından bileğindeki yazıyı kameralara gösteren ve ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ suçlamasıyla gözaltına alınan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel sınır dışı kararıyla karşı karşıya kaldı.

Antalyaspor-Trabzonspor maçının ardından maçtaki gol sevinci sebebiyle gözaltına alınan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı.

Emniyet’te ifade veren oyuncu, “Ben kimseyi kışkırtmak veya provoke etmek için bir hareket yapmadım. Savaş yanlısı bir insan değilim. Savaşın bitmesini istiyorum” dedi.

TRT Spor’un aktardığına göre serbest bırakılan İsrailli futbolcu hakkında sınır dışı edilmesi yönünde karar çıktı.

Jehezkel sınır dışı edilecek: “100 days” yazıyordu

28 yaşındaki Jehezkel, gol sevinci sırasında el bileğindeki yazıyı kameralara gösterdi.

Yazıda Hamas’ın 7 Ekim’de gerçekleştirdiği Aksa Tufanı operasyonun tarihi ve “100 days” (100 gün) ibaresi yer aldı. İsrailli futbolcu yaşadığı gol sevinci sebebiyle kulübü tarafından kadro dışı bırakıldı.

Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın başlatıldığını Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu.

İsrailli futbolcu ifadesinde şunları söyledi:

“Ben kimseyi kışkırtmak veya provoke etmek için bir hareket yapmadım. Savaş yanlısı bir insan değilim. Ve sonuçta İsrail askerleri de var Gazze’de esir düşmüş durumda. Ben bu 100 günlük sürecin artık son bulması gerektiğine inanan biriyim. Savaşın bitmesini istiyorum. O yüzden buradaki işareti gösterdim. Politikayla işi olmayan birisiyim. Geldiğimden beri bugüne kadar politikayla alakalı hiçbir şey yapmadım. Geldiğim günden beri de hiçbir zaman kimseye bir saygısızlık yapmadım. Dikkat çekmek istediğim nokta savaşın son bulmasıydı.”

Jehezkel sınır dışı kararı! İsrailli Bakanlıktan açıklama

İsrail Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Bakanlık futbolcunun bugün İsrail’e döneceğini duyurdu.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da sosyal medya üzerinden bu süreci eleştirdi. Gallant, Türkiye’yi “Hamas’ın fiili yürütme kolu” olarak görev yapmakla suçlarken, X’te paylaşımlarda bulundu.

İsrail’in 6 Şubat 2023’te yaşanan depremlerin ardından Türkiye’ye hızlı bir şekilde yardım ettiğini hatırlatan Gallant, Jehezkel’e yapılan muameleyi, “ikiyüzlülük ve nankörlüğün bir tezahürü” olarak nitelendirdi.

Revivo’dan tepki çeken sözler!

Süper Lig’de attığı gol sonrası İsrail propagandası yapan ve sınır dışı edilmesine karar verilen Antalyasporlu Sagiv Jehezkel’e Fenerbahçe ve Galatasaray’ın eski yıldızı Haim Revivo’dan destek geldi.

Türkiye’de uzun bir dönem forma giyen ve iki ezeli rakipte de oynayan İsrailli Haim Revivo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Jehezkel’in fotoğrafıyla birlikte, “Sen bir şampiyonsun adamım, güçlü ol, seni seviyorum. Yazıklar olsun Türklerin iki yüzlülüğüne. Umarım artık serbest bırakılması için Ofa’ya baskı uygulayabiliriz” ifadelerini kullandı.

Haim Revivo’nun bu paylaşımında haddini oldukça aştığını düşünen taraftarlar İsrailli eski oyuncuya yorumlarla tepki gösterdi. Galatasaray ve Fenerbahçe ile bir dönem Süper Lig’e damga vuran Revivo’nun tepki çeken sözleri üzerine eski paylaşımları da gündeme getirildi.

Haim Revivo daha önce Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Gazze için alınan saygı duruşu kararı için de benzer bir çıkış yapmış ve paylaşımında, “Sana yazıklar olsun Türkiye Futbol Federasyonu. Gazzeli vatandaşlar için saygı duruşunda bulunacak siyah kurdeleler takacaksınız ama Hamas’ın katlettiği Yahudiler için bunu yapmıyorsunuz” ifadelerini kullanmıştı.