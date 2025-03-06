Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri, bugün saat 14.30’da gerçekleştirilecek kura çekimiyle belli olacak. Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşamasını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, çeyrek finale yükselerek mücadele etmeye hak kazandı.

Türkiye Kupası Çeyrek Final Kura Detayları

Türkiye Kupası çeyrek final aşamasında, grup müsabakalarını lider tamamlayan Trabzonspor, Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor ve Beşiktaş seri başı olarak yer alacak. Bu takımlar, grup ikincileri İskenderunspor, Göztepe, Galatasaray ve Sipay Bodrum FK ile eşleşecek.

Tek maç eleme sistemiyle oynanacak çeyrek final mücadeleleri, 1-3 Nisan tarihleri arasında seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak. Türkiye Kupası yarı final karşılaşmaları ise 22-24 Nisan tarihlerinde çift maçlı eleme sistemiyle oynanacak.

Türkiye Kupası Finali 14 Mayıs’ta

Türkiye Kupası çeyrek final etabının ardından yarı finali geçen iki takım, 14 Mayıs 2025’te oynanacak final maçında kupayı kazanmak için mücadele edecek.

Türkiye Kupası Tarihi ve En Çok Şampiyon Olan Takım

Türkiye Kupası, ilk kez 1962-1963 sezonunda düzenlendi ve organizasyonun ilk şampiyonu Galatasaray oldu. Kupayı en fazla kazanan takım ise 18 şampiyonlukla Galatasaray olurken, onu 11 kez kupaya uzanan Beşiktaş ve 9 kez mutlu sona ulaşan Trabzonspor takip ediyor.

Şu ana kadar Türkiye Kupası’nı kazanan 17 farklı takım bulunuyor. Fenerbahçe 7 kez kupayı müzesine götürürken, Kocaelispor, Gençlerbirliği, Ankaragücü, Altay ve Göztepe ikişer kez mutlu sona ulaştı. Sivasspor, Akhisarspor, Konyaspor, Kayserispor, Sakaryaspor, Bursaspor ve Eskişehirspor ise kupayı birer kez kazandı.

Son şampiyon Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda Trabzonspor’u finalde 3-2 mağlup ederek kupayı 11. kez kazandı.

Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi sonrası belirlenecek eşleşmelerle birlikte takımlar, zorlu fikstüre hazırlanmaya başlayacak. Kupada hangi ekiplerin yarı finale yükseleceği büyük bir merakla bekleniyor.