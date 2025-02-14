UEFA Avrupa Liginde ”Buruk” Gece “Yaprak Döker Bir Yanımız, Bir Yanımız Bahar Bahçe”

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçlarında, Türk futbolunun iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray, farklı sonuçlarla sahadan ayrıldı. Fenerbahçe, İstanbul’da Anderlecht’i 3-0’lık net bir skorla geçerek büyük bir avantaj elde ederken, Galatasaray deplasmanda AZ Alkmaar’a 4-1 yenilerek tur şansını zora soktu.

Fenerbahçe 3-0 Anderlecht: Mourinho’nun Öğrencilerinden Net Galibiyet

Fenerbahçe, teknik direktör José Mourinho yönetiminde, Kadıköy’de Belçika temsilcisi Anderlecht’i ağırladı. Sarı-lacivertliler, maç boyunca üstün bir performans sergileyerek sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Maçın Detayları:

• Goller:

• 11. dakika: Dusan Tadic, ceza sahası içinde yaptığı düzgün vuruşla takımını öne geçirdi.

• 42. dakika: Edin Dzeko, savunmanın hatasını değerlendirerek farkı ikiye çıkardı.

• 57. dakika: Youssef En-Nesyri, hızlı gelişen atakta skoru belirledi.

Öne Çıkan Oyuncu Performansları:

• Dusan Tadic: 36 yaşındaki deneyimli oyuncu, maçın açılış golünü atarak takımına moral kazandırdı. Ligde 8 gol ve 10 asistle oynayan Tadic, Avrupa arenasında da etkili performansını sürdürdü.

• Edin Dzeko: Bosnalı forvet, 42. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı. Bu golle birlikte, Dzeko toplamda 19 gole ulaştı ve Avrupa kupalarında en yaşlı gol atan oyuncu unvanını elde etti.

• Sebastian Szymanski: Orta sahada gösterdiği performansla dikkat çeken Szymanski, %94 pas isabetiyle oynadı ve bir asist yaptı. Ayrıca, takımın en çok ikili mücadele kazanan ve top kapan oyuncusu oldu.

Analiz:

Fenerbahçe, maçın başından itibaren oyunun kontrolünü elinde tuttu. Orta sahada Fred ve Rade Krunic ikilisi, hem savunmaya destek oldu hem de hücum organizasyonlarını yönlendirdi. Savunmada Rodrigo Becão ve Alexander Djiku uyumlu bir performans sergileyerek rakibe net pozisyon şansı tanımadı. Hücum hattında ise Tadic ve Dzeko’nun tecrübesi, En-Nesyri’nin hızıyla birleşerek Anderlecht savunmasını zorladı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti. Ancak Mourinho, maç sonrası yaptığı açıklamada temkinli konuşarak, “Henüz işimiz bitmedi, rövanşta da aynı ciddiyetle oynamalıyız” dedi.

AZ Alkmaar 4-1 Galatasaray: Aslan Deplasmanda Ağır Yaralı

Galatasaray, Hollanda deplasmanında AZ Alkmaar’a konuk oldu ve sahadan 4-1’lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuç, sarı-kırmızılıların tur şansını zora soktu.

Maçın Detayları:

• Goller:

• 12. dakika: Sven Mijnans, AZ Alkmaar’ı öne geçirdi.

• 20. dakika: Roland Sallai, ceza sahası dışından attığı şık golle eşitliği sağladı.

• 37. dakika: Troy Parrott, penaltıdan takımını yeniden öne geçirdi.

• 57. dakika: Jordy Clasie, skoru 3-1’e getirdi.

• 66. dakika: David Möller Wolfe, maçın skorunu belirledi.

Öne Çıkan Oyuncu Performansları:

• Roland Sallai: Macar oyuncu, 20. dakikada attığı golle takımına umut verse de, bu performans galibiyet için yeterli olmadı.

• Kaan Ayhan: 51. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakarak, maçın seyrini olumsuz etkiledi.

• Berkan Kutlu: Orta sahada görev alan Berkan, maç boyunca etkisiz bir performans sergiledi. Ne savunmaya yeterli katkı sağlayabildi ne de hücumda etkili olabildi. Bu performansı, Galatasaray’ın orta saha direncini zayıflattı.

Teknik Direktör Okan Buruk’a Eleştiriler:

Okan Buruk’un maç öncesi kadro tercihi ve taktiksel planlaması eleştirildi. Özellikle orta sahada Berkan Kutlu’yu tercih etmesi ve maçın gidişatına göre geç müdahalelerde bulunması, takımın oyun kontrolünü kaybetmesine neden oldu. Ayrıca, savunma hattının organize olamaması ve hücumda yeterli varyasyonların oluşturulamaması da teknik direktörün sorumluluğunda olan konular olarak dikkat çekti.Fenerbahçe, İstanbul’da Anderlecht’i 3-0’lık net bir skorla geçerek büyük bir avantaj elde ederken, Galatasaray deplasmanda AZ Alkmaar’a 4-1 yenilerek tur şansını zora soktu.

Fenerbahçe 3-0 Anderlecht: Mourinho’nun Öğrencilerinden Net Galibiyet

Fenerbahçe, teknik direktör José Mourinho yönetiminde, Kadıköy’de Belçika temsilcisi Anderlecht’i ağırladı. Sarı-lacivertliler, maç boyunca üstün bir performans sergileyerek sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Maçın Detayları:

• Goller:

• 11. dakika: Dusan Tadic, ceza sahası içinde yaptığı düzgün vuruşla takımını öne geçirdi.

• 42. dakika: Edin Dzeko, savunmanın hatasını değerlendirerek farkı ikiye çıkardı.

• 57. dakika: Youssef En-Nesyri, hızlı gelişen atakta skoru belirledi.

Öne Çıkan Oyuncu Performansları:

• Dusan Tadic: 36 yaşındaki deneyimli oyuncu, maçın açılış golünü atarak takımına moral kazandırdı. Ligde 8 gol ve 10 asistle oynayan Tadic, Avrupa arenasında da etkili performansını sürdürdü.

• Edin Dzeko: Bosnalı forvet, 42. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı. Bu golle birlikte, Dzeko toplamda 19 gole ulaştı ve Avrupa kupalarında en yaşlı gol atan oyuncu unvanını elde etti.

• Sebastian Szymanski: Orta sahada gösterdiği performansla dikkat çeken Szymanski, %94 pas isabetiyle oynadı ve bir asist yaptı. Ayrıca, takımın en çok ikili mücadele kazanan ve top kapan oyuncusu oldu.

Analiz:

Fenerbahçe, maçın başından itibaren oyunun kontrolünü elinde tuttu. Orta sahada Fred ve Rade Krunic ikilisi, hem savunmaya destek oldu hem de hücum organizasyonlarını yönlendirdi. Savunmada Rodrigo Becão ve Alexander Djiku uyumlu bir performans sergileyerek rakibe net pozisyon şansı tanımadı. Hücum hattında ise Tadic ve Dzeko’nun tecrübesi, En-Nesyri’nin hızıyla birleşerek Anderlecht savunmasını zorladı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti. Ancak Mourinho, maç sonrası yaptığı açıklamada temkinli konuşarak, “Henüz işimiz bitmedi, rövanşta da aynı ciddiyetle oynamalıyız” dedi.

AZ Alkmaar 4-1 Galatasaray: Aslan Deplasmanda Ağır Yaralı

Galatasaray, Hollanda deplasmanında AZ Alkmaar’a konuk oldu ve sahadan 4-1’lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuç, sarı-kırmızılıların tur şansını zora soktu.

Maçın Detayları:

• Goller:

• 12. dakika: Sven Mijnans, AZ Alkmaar’ı öne geçirdi.

• 20. dakika: Roland Sallai, ceza sahası dışından attığı şık golle eşitliği sağladı.

• 37. dakika: Troy Parrott, penaltıdan takımını yeniden öne geçirdi.

• 57. dakika: Jordy Clasie, skoru 3-1’e getirdi.

• 66. dakika: David Möller Wolfe, maçın skorunu belirledi.

Öne Çıkan Oyuncu Performansları:

• Roland Sallai: Macar oyuncu, 20. dakikada attığı golle takımına umut verse de, bu performans galibiyet için yeterli olmadı.

• Kaan Ayhan: 51. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakarak, maçın seyrini olumsuz etkiledi.

• Berkan Kutlu: Orta sahada görev alan Berkan, maç boyunca etkisiz bir performans sergiledi. Ne savunmaya yeterli katkı sağlayabildi ne de hücumda etkili olabildi. Bu performansı, Galatasaray’ın orta saha direncini zayıflattı.

Teknik Direktör Okan Buruk’a Eleştiriler:

Okan Buruk’un maç öncesi kadro tercihi ve taktiksel planlaması eleştirildi. Özellikle orta sahada Berkan Kutlu’yu tercih etmesi ve maçın gidişatına göre geç müdahalelerde bulunması, takımın oyun kontrolünü kaybetmesine neden oldu. Ayrıca, savunma hattının organize olamaması ve hücumda yeterli varyasyonların oluşturulamaması da teknik direktörün sorumluluğunda olan konular olarak dikkat çekti.Avrupa Ligi play-off turu ilk maçlarının ardından, temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray, rövanş karşılaşmalarına hazırlanıyor. İlk maçlarda alınan sonuçlar ve sergilenen performanslar, her iki takım için de rövanş maçlarının önemini artırıyor.

Fenerbahçe – Anderlecht Rövanş Maçı:

• Tarih: 20 Şubat 2025 Perşembe

• Saat: 23:00

• Stadyum: Lotto Park, Brüksel

• Yayın: TRT 1

İlk maçta elde ettiği 3-0’lık avantajla sahaya çıkacak olan Fenerbahçe, teknik direktör José Mourinho yönetiminde turu geçmeyi hedefliyor. Takımın deneyimli isimleri Dusan Tadic ve Edin Dzeko’nun yanı sıra, orta sahada Fred ve Rade Krunic ikilisinin performansı, rövanş maçında da belirleyici olacak. Savunmada Rodrigo Becão ve Alexander Djiku’nun uyumu, Anderlecht’in olası baskılarına karşı direnç göstermede kritik öneme sahip olacak.

Galatasaray – AZ Alkmaar Rövanş Maçı:

• Tarih: 20 Şubat 2025 Perşembe

• Saat: 20:45

• Stadyum: RAMS Park, İstanbul

• Yayın: TRT 1

Deplasmanda aldığı 4-1’lik mağlubiyetin ardından tur şansını zora sokan Galatasaray, İstanbul’da oynanacak rövanş maçında en az 3 farklı galibiyet arayacak. Teknik direktör Okan Buruk’un, ilk maçtaki kadro tercihlerinden ders çıkararak, orta sahada daha dirençli bir yapı oluşturması bekleniyor. Sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez’in durumları yakından takip ediliyor. Bu oyuncuların dönüşü, takımın hem savunma hem de hücum gücünü artırabilir. Hücum hattında Alvaro Morata’nın performansı ve orta sahada daha dinamik bir oyuncu tercihi, Galatasaray’ın turu geçme umutlarını canlı tutabilir.

Her iki temsilcimizin de rövanş maçlarında sergileyecekleri performans, Avrupa Ligi’ndeki kaderlerini belirleyecek. Fenerbahçe, elde ettiği avantajı koruyarak turu geçmeyi hedeflerken, Galatasaray ise zorlu bir geri dönüş için sahaya çıkacak. Futbolseverler, 20 Şubat Perşembe günü oynanacak bu kritik karşılaşmaları heyecanla bekliyor Fenerbahçe, İstanbul’da Anderlecht’i 3-0’lık net bir skorla geçerek büyük bir avantaj elde ederken, Galatasaray deplasmanda AZ Alkmaar’a 4-1 yenilerek tur şansını zora soktu.

Fenerbahçe 3-0 Anderlecht: Mourinho’nun Öğrencilerinden Net Galibiyet

Fenerbahçe, teknik direktör José Mourinho yönetiminde, Kadıköy’de Belçika temsilcisi Anderlecht’i ağırladı. Sarı-lacivertliler, maç boyunca üstün bir performans sergileyerek sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Maçın Detayları:

• Goller:

• 11. dakika: Dusan Tadic, ceza sahası içinde yaptığı düzgün vuruşla takımını öne geçirdi.

• 42. dakika: Edin Dzeko, savunmanın hatasını değerlendirerek farkı ikiye çıkardı.

• 57. dakika: Youssef En-Nesyri, hızlı gelişen atakta skoru belirledi.

Öne Çıkan Oyuncu Performansları:

• Dusan Tadic: 36 yaşındaki deneyimli oyuncu, maçın açılış golünü atarak takımına moral kazandırdı. Ligde 8 gol ve 10 asistle oynayan Tadic, Avrupa arenasında da etkili performansını sürdürdü.

• Edin Dzeko: Bosnalı forvet, 42. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı. Bu golle birlikte, Dzeko toplamda 19 gole ulaştı ve Avrupa kupalarında en yaşlı gol atan oyuncu unvanını elde etti.

• Sebastian Szymanski: Orta sahada gösterdiği performansla dikkat çeken Szymanski, %94 pas isabetiyle oynadı ve bir asist yaptı. Ayrıca, takımın en çok ikili mücadele kazanan ve top kapan oyuncusu oldu.

Analiz:

Fenerbahçe, maçın başından itibaren oyunun kontrolünü elinde tuttu. Orta sahada Fred ve Rade Krunic ikilisi, hem savunmaya destek oldu hem de hücum organizasyonlarını yönlendirdi. Savunmada Rodrigo Becão ve Alexander Djiku uyumlu bir performans sergileyerek rakibe net pozisyon şansı tanımadı. Hücum hattında ise Tadic ve Dzeko’nun tecrübesi, En-Nesyri’nin hızıyla birleşerek Anderlecht savunmasını zorladı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti. Ancak Mourinho, maç sonrası yaptığı açıklamada temkinli konuşarak, “Henüz işimiz bitmedi, rövanşta da aynı ciddiyetle oynamalıyız” dedi.

AZ Alkmaar 4-1 Galatasaray: Aslan Deplasmanda Ağır Yaralı

Galatasaray, Hollanda deplasmanında AZ Alkmaar’a konuk oldu ve sahadan 4-1’lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuç, sarı-kırmızılıların tur şansını zora soktu.

Maçın Detayları:

• Goller:

• 12. dakika: Sven Mijnans, AZ Alkmaar’ı öne geçirdi.

• 20. dakika: Roland Sallai, ceza sahası dışından attığı şık golle eşitliği sağladı.

• 37. dakika: Troy Parrott, penaltıdan takımını yeniden öne geçirdi.

• 57. dakika: Jordy Clasie, skoru 3-1’e getirdi.

• 66. dakika: David Möller Wolfe, maçın skorunu belirledi.

Öne Çıkan Oyuncu Performansları:

• Roland Sallai: Macar oyuncu, 20. dakikada attığı golle takımına umut verse de, bu performans galibiyet için yeterli olmadı.

• Kaan Ayhan: 51. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakarak, maçın seyrini olumsuz etkiledi.

• Berkan Kutlu: Orta sahada görev alan Berkan, maç boyunca etkisiz bir performans sergiledi. Ne savunmaya yeterli katkı sağlayabildi ne de hücumda etkili olabildi. Bu performansı, Galatasaray’ın orta saha direncini zayıflattı.

Teknik Direktör Okan Buruk’a Eleştiriler:

Okan Buruk’un maç öncesi kadro tercihi ve taktiksel planlaması eleştirildi. Özellikle orta sahada Berkan Kutlu’yu tercih etmesi ve maçın gidişatına göre geç müdahalelerde bulunması, takımın oyun kontrolünü kaybetmesine neden oldu. Ayrıca, savunma hattının organize olamaması ve hücumda yeterli varyasyonların oluşturulamaması da teknik direktörün sorumluluğunda olan konular olarak dikkat çekti.Avrupa Ligi play-off turu ilk maçlarının ardından, temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray, rövanş karşılaşmalarına hazırlanıyor. İlk maçlarda alınan sonuçlar ve sergilenen performanslar, her iki takım için de rövanş maçlarının önemini artırıyor.

Fenerbahçe – Anderlecht Rövanş Maçı:

• Tarih: 20 Şubat 2025 Perşembe

• Saat: 23:00

• Stadyum: Lotto Park, Brüksel

• Yayın: TRT 1

İlk maçta elde ettiği 3-0’lık avantajla sahaya çıkacak olan Fenerbahçe, teknik direktör José Mourinho yönetiminde turu geçmeyi hedefliyor. Takımın deneyimli isimleri Dusan Tadic ve Edin Dzeko’nun yanı sıra, orta sahada Fred ve Rade Krunic ikilisinin performansı, rövanş maçında da belirleyici olacak. Savunmada Rodrigo Becão ve Alexander Djiku’nun uyumu, Anderlecht’in olası baskılarına karşı direnç göstermede kritik öneme sahip olacak.

Galatasaray – AZ Alkmaar Rövanş Maçı:

• Tarih: 20 Şubat 2025 Perşembe

• Saat: 20:45

• Stadyum: RAMS Park, İstanbul

• Yayın: TRT 1

Deplasmanda aldığı 4-1’lik mağlubiyetin ardından tur şansını zora sokan Galatasaray, İstanbul’da oynanacak rövanş maçında en az 3 farklı galibiyet arayacak. Teknik direktör Okan Buruk’un, ilk maçtaki kadro tercihlerinden ders çıkararak, orta sahada daha dirençli bir yapı oluşturması bekleniyor. Sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez’in durumları yakından takip ediliyor. Bu oyuncuların dönüşü, takımın hem savunma hem de hücum gücünü artırabilir. Hücum hattında Alvaro Morata’nın performansı ve orta sahada daha dinamik bir oyuncu tercihi, Galatasaray’ın turu geçme umutlarını canlı tutabilir.

Her iki temsilcimizin de rövanş maçlarında sergileyecekleri performans, Avrupa Ligi’ndeki kaderlerini belirleyecek. Fenerbahçe, elde ettiği avantajı koruyarak turu geçmeyi hedeflerken, Galatasaray ise zorlu bir geri dönüş için sahaya çıkacak. Futbolseverler, 20 Şubat Perşembe günü oynanacak bu kritik karşılaşmaları heyecanla bekliyor.