Victor Osimhen krizi büyüyor

Konyaspor maçında oynamayı reddeden Victor Osimhen, 15 milyon Euro'luk alacağı için Galatasaray'a ihtarname gönderdi

Victor Osimhen sorun yaratmaya devam ediyor

Galatasaray geçen sezon Napoli’den kiraladığı Victor Osimhen’i sezon başında 75 milyon Euro’ya transfer etti.

27 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu Play-Off’ta Juventus’u 5-2 yendiği karşılaşma sonrası Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi ve Yunus Akgün ile tartışmıştı.

Nijeryalı santrfor, “Bu üç oyuncu varsa ben yokum” dedi, ardından sakatlığını bahane ederek Konyaspor karşılaşmasına çıkmayı reddetti.

Galatasaray, Konyaspor maçında 2-0 kaybedince taraftar bir anda Osimhen’e tepki göstermeye başladı.

Deneyimli golcünün tatil fotoğrafları paylaşması da tepkilerin büyümesine neden oldu.

Son olarak Osimhen‘in 15 milyon Euro’luk alacağı için Galatasaray’a ihtarname gönderdiği ortaya çıktı.

Galatasaray’da maaşların 3 aydır ödenmediği iddia edilirken Osimhen’in bu nedenle diz ağrısını bahane ettiği öne sürüldü.

Osimhen’in Galatasaray’ın hafta içinde oynayacağı Juventus karşısında da forma giymesinin şüpheli olduğu bildirildi.

Galatasaray, bu sezon Victor Osimhen olmadan çıktığı maçlarda 14 puan kaybı yaşadı.

(D) Frankfurt 5-1

Union Saint-Gilloise 0-1

Fenerbahçe 0-2

(D) Gaziantep 1-1

(D) Konyaspor 2-0

Osimhen kime kızgın – Video

