Victor Osimhen son düzlükte

Victor Osimhen için artık son teklif

Galatasaray, geçen sezon kiralık olarak formasını giyen ve 41 karşılaşmada 37 gol atan Victor Osimhen için son kozunu oynadı. Sarı-kırmızılıların 2. Başkanı Abdullah Kavukçu, 26 yaşındaki futbolcu için Napoli’ye 75 milyon Euro’luk serbest kalma bedelinin 40 milyonunu peşin, kalan rakamın ise Mayıs 2026 ve 2027’de 17.5’ar milyon Euro olarak ödenmesini önerdi. Kavukçu, Napoli tarafına bunun son teklifleri olduğunu da iletti.

Al Hilal, Victor Osimhen’i bırakmıyor

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ise şu ana kadar defalarca kendilerini reddeden Victor Osimhen konusunda kararlı. Al Hilal son olarak Napoli’ye 75 milyon Euro’luk bonservisi 37.5’ar milyon Euro şeklinde iki taksitte ödemeyi önerdi. Dün, İtalyan basınına “Yıldız transferler yapacağız” açıklamasında bulunan Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Victor Osimhen konusunda son kararı verecek isim olacak.