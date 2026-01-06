Victor Osimhen defteri kapattı!

FutbolDünyaSpor

Afrika Uluslar Kupası’nda Nijerya’nın Tanzanya’yı 4-0 yendiği maçta adeta çıldıran Victor Osimhen milli takım kariyerine kapatma kararı aldı

Afrika Uluslar Kupası’nda Nijerya, Tanzanya’yı 4-0 yenerek çeyrek finale çıkarken Victor Osimhen krizi yaşanıyor.

27 yaşındaki futbolcu skor 3-0 iken kendisine pas atmadığı gerekçesiyle takım arkadaşı Ademola Lookman ile sert bir şekilde tartıştı.

Tansiyonun yükselmesi nedeniyle Nijerya Milli Takım Teknik Direktörü, 68’de maçta iki gol atan Galatasaraylı santrforu oyundan aldı.

Karşılaşmanın ardından siniri dinmeyen futbolcu, soyunma odasından hızla çıkıp akreditasyon kartını fırlattı.

“Artık yeter” diye bağıran santrfor “Ben milli takımda artık oynamayacağım. İstanbul’a dönüyorum” dedi.

Teknik direktör Eric Chelle ve takım arkadaşlarının ikna etme çabalarına olumsuz yanıt veren Osimhen, maçta Akor Adams, Bruno Onyemaechi ve Ademola Lookman’ın kendisinin hat-trick yapmasına engel olduğunu öne sürdü.

Nijerya Milli Takımı’nın ikinci kaptanı olan Osimhen’in durumu belirsiz.

