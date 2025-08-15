Galatasaray ezdi geçti

Galatasaray’da Mauro Icardi döndü

Galatasaray, son üç sezonun şampiyonu olduğu Süper Lig’de Fatih Karagümrük’ü ağırladı. Sarı-kırmızılılar, geçen hafta Gaziantep FK deplasmanında 3-0 kazanmasının ardından bu sezon Süper Lig’e yükselen İstanbul temsilcisini misafir etti. 10. dakikada Barış Alper Yılmaz, Doh’tan kaptığı topla ceza sahasına girip vuruşuyla golü attı. Tresor Doh, 23. dakikada Sanchez’e yaptığı sert müdahale sonrası kırmızı kart gördü. Dk. 74’te Fatih Kurucuk topu kendi ağlarına yollarken 87’de Mauro Icardi uzun bir aranın ardından Galatasaray‘a golle döndü.

3-0

GALATASARAY-FATİH KARAGÜMRÜK

STAT: RAMS Park

HAKEMLER: Ozan Ergün, Esat Sancaktar, Süleyman Özay, Ömer Faruk Turtay (VAR)

GOLLER: Barış Alper (Dk. 10)

SARI KART: Balkovec

KIRMIZI KART: Tresor Doh (Dk. 23)

GALATASARAY: Günay – Sallai, Sanchez (Dk. 81 Kaan Ayhan), Abdülkerim, Eren (Dk. 75 Jakobs) – Torreira, Lemina (Dk. 62 Osimhen) – Yunus (Dk. 75 Zaniolo), Sara, Sane -Barış Alper (Dk. 81 İcardi)

FATİH KARAGÜMRÜK: Grbic – Atakan, Fatih, Balkovec, Çağtay – Johnson, Tresor Doh, Berkay (Dk. 82 Barış Jakob) – Serginho (Dk. 63 Tarık Buğra), Tiago Çukur (Dk. 82 Andre Gray), Ahmet Sivri (Dk. 63 Ömer Faruk)