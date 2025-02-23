Galatasaray ile Fenerbahçe derbide karşı karşıya

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park’ta kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk mücadelesi veren iki ekip için kritik önem taşıyan karşılaşma, 25 Şubat Pazar günü saat 20.00’de oynanacak ve Sloven hakem Slavko Vincic tarafından yönetilecek.

Fenerbahçe’de 2 eksik, kalede karar bekleniyor

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren İsmail Yüksek ve Diego Carlos, derbide forma giyemeyecek. Sakatlıklarını atlatan Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku’nun durumu ise maç saatinde netleşecek. Kaleci Dominik Livakovic’in iyileşmesiyle, teknik direktör Jose Mourinho’nun kalede İrfan Can Eğribayat veya Livakovic arasında tercih yapması bekleniyor.

Galatasaray’da 3 eksik

Lider Galatasaray’da Mauro Icardi, Alvaro Morata ve Ismail Jakobs sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Avrupa’dan elenen sarı-kırmızılılar, ligdeki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Sezon başında Napoli’den kiralanan Victor Osimhen, 14 golle takımın en golcü ismi olarak derbide en büyük koz olacak.

Son derbilerde Galatasaray üstün

İki takım arasındaki son 5 Süper Lig derbisinde Galatasaray, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Son 33 resmi maçta gol atan sarı-kırmızılı ekip, ligde 24 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.

402.randevu

İki ezeli rakip, tarihlerindeki 402. karşılaşmaya çıkacak. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 149, Galatasaray ise 129 kez kazandı, 123 maç ise berabere tamamlandı. Süper Lig’de ise Fenerbahçe 53, Galatasaray 38 galibiyet aldı.

Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek bu dev maçta iki takım da galibiyet hedefliyor.

