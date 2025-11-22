Galatasaray kışı yaza çevirdi

Galatasaray ikinci yarıda patladı
Son 3 sezonun şampiyonu olduğu Trendyol Süper Lig’de Galatasaray, Gençlerbirliği’ni ağırladı.
Son iki maçında Trabzonspor ile 0-0 berabere kalıp Kocaelispor deplasmanında 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği karşısında da geriye düştü.22’de M’Baye Niang, Göktan’ın soldan kale ağzına doldurduğu topu filelere gönderdi: 0-1
32. dakikada Mauro Icardi’nin kafası direkten döndü.
İkinci yarıya etkili başlayan Galatasaray, 55’te eşitliği sağladı. Kazımcan Karataş’ın soldan yerden kale ağzına gönderdiği pası Mauro Icardi ağlara gönderdi: 1-1
Bu golden hemen sonra Galatasaray öne geçti. 57’de Mauro Icardi’nin sürüp kaleci Velho’dan dönen vuruşunu Barış Alper Yılmaz tamamladı: 2-1
Gençlerbirliği’nde Thalisson, 60’de ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı.
66’da Barış Alper Yılmaz’ın ceza sahasına ortasını düzeltip vuran İlkay Gündoğan skoru 3-1’e taşıdı.
77’de Samed Onur’un ortasında Metehan Mimaroğlu kafayla farkı bire indirdi: 3-2
Galatasaray’da da Sallai, 90+4’te kırmızı karttan atıldı.
3-2
GALATASARAY-GENÇLERBİRLİĞİ
STAT: RAMS Park
HAKEMLER: Ozan Ergün, Furkan Ürün, Suat Güz, Bülent Birincioğlu (VAR)
GOLLER: Mauro Icardi (Dk. 55), Barış Alper Yılmaz (Dk. 57), İlkay Gündoğan (Dk. 66) / M’Baye Niang (Dk. 22), Metehan Mimaroğlu (Dk. 77)
SARI KARTLAR: Kazımcan, İlkay Gündoğan, Sallai / Thalisson, Dilhan
KIRMIZI KARTLAR: Sallai (Dk. 90+4) / Thalisson (Dk. 60)
GALATASARAY: Günay – Singo (Dk. 40 Mauro Icardi), Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan – Lemina (Dk. 17 Yusuf Demir / Dk. 46 İlkay Gündoğan), Torreira (Dk. 80 Arda Ünyay) – Sane, Sara, Sallai – Barış Alper (Dk. 80 Ahmed Kutucu)
GENÇLERBİRLİĞİ: Velho – Thalisson, Goutas, Zuzek, Hanousek – Dele Bashiru, Oğulcan (Dk. 32 Metehan Mimaroğlu) – Göktan (Dk. 76 Samed Onur), Koita (Dk. 77 Dilhan), Franco – Niang (Dk. 76 Onyekuru)