Galatasaray’dan 6’da 6

Galatasaray’da Yunus Akgün durmuyor

Galatasaray, son 3 yılın şampiyonu olduğu, Trendyol Süper Lig’de Konyaspor’u 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, yeni sezona bu sonuçla 6’da 6 ile girerken ilk golü 23. dakikada Yunus Akgün kaydetti. 45+1’de son dönemde çok eleştirilen Mauro İcardi skoru 2-0′ a taşıdı. 64’te Rolland Sallai’nin asistinde Lucas Torreira durumu 3-0 yaptı. 80’de Umut Nayir, Konyaspor’un tek golünü attı: 3-1.

3-1

GALATASARAY-KONYASPOR

STAT: Rams Park

HAKEMLER: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci, Ali Şansalan (VAR)

GOLLER: Yunus Akgün (Dk. 23), Mauro İcardi (Dk. 45), Lucas Torreira (Dk. 64) / Umut Nayir (Dk. 80)

SARI KART: Lucas Torreira

GALATASARAY: Uğurcan – Sallai, Singo, Abdülkerim, Jakobs (Dk. 69 Davinson Sanchez) – Torreira (Dk. 68 Mario Lemina), İlkay Gündoğan (Dk. 75 Berkan Kutlu) – Leroy Sane, Yunus Akgün (Dk. 68 Gabriel Sara), Barış Alper Yılmaz (Dk. 75 Kaan Ayhan)- Mauro İcardi

KONYASPOR: Deniz Ertaş – Andzouana, Adil Demirbağ, Uğurcan, Guilherme – Ndao (Dk. 46 Tunahan Taşçı), Jevtovic (Dk. 81 Björlo), Melih İbrahimoğlu (Dk. 68 Jo Jin-Ho), Bardhi (Dk. 89 Stefanescu) – Jackson Muleka (Dk. 81 Pedrinho), Umut Nayir