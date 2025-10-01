Galatasaray, Avrupalıya dersini verdi!

Galatasaray’da Victor Osimhen harika döndü

Şampiyonlar Ligi‘ndeki ilk maçında Almanya’da Eintracht Frankfurt’a 5-1 yenilerek büyük şok yaşayan Galatasaray, ikinci karşılaşmasında İngiltere Premier Lig şampiyonu ve dünya devi Liverpool’u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 16. dakikasında Szoboszlai’nin Barış Alper Yılmaz’ı ceza sahası içerisinde düşürmesiyle kazanılan penaltıyı, sakatlıktan dönen Victor Osimhen ağlara gönderdi. Osimhen, Şampiyonlar Ligi’nde 10 gole ulaşan ilk Nijeryalı futbolcu unvanını da elde etti.

Atletico Madrid intikamımızı aldı

İspanya Ligi’nde hafta sonunda Real Madrid’i 5-2 yenen Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde ilk maçta Galatasaray’ı 5-1 mağlup eden, Eintracht Frankfurt’u aynı skorla 5-1’le ezdi. Diego Simeone’nin ekibinin gollerini 4. dakikada Giacomo Raspadori, 33’te Robin Le Normand, 45’te Antoine Griezmann, 70’te Giuliano Simeone ve 82’de penaltıdan Julian Alvarez attı. Frankfurt’un tek golü 57’de Jonathan Burkardt’tan geldi. Bodo Glimt ise Tottenham ile 2-2 berabere kalırken Bayern Münih, Kıbrıs Rum Kesimi’nden Pafos’u Harry Kane’in iki gol attığı maçta deplasmanda 5-1 mağlup etti.

1-0

GALATASARAY-LİVERPOOL

STAT: Rams Park

HAKEMLER: Clement Turpin, Nicolas Danos, Benjamin Pages, Jerome Brisard (VAR) (Fransa)

GOL: Osimhen (Dk. 16 pen.)

SARI KARTLAR: Lemina, Abdülkerim, Jakobs, Uğurcan / Gravenberch, Bradley, Jones

GALATASARAY: Uğurcan – Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs – Lemina, Torreira – Yunus (Dk. 72 Sallai), İlkay Gündoğan (Dk. 75 Gabriel Sara), Barış Alper (Dk. 85 Eren Elmalı) – Osimhen (Dk. 72 İcardi)

LİVERPOOL: Alisson (Dk. 56 Mamardashvili) – Frimpong (Dk. 62 Bradley), Konate, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch (Dk. 62 Isak), Jones – Szoboszlai, Wirtz, Gakpo (Dk. 62 Salah) – Ekitike (Dk. 68 Mac Allister)