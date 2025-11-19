Galatasaray’da son kriz: Mauro Icardi

Mauro Icardi maça yetişecek mi?

Galatasaray’da son dönemde Mauro Icardi göze batmaya başladı. Trendyol Süper Lig’de önce kendi sahasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan ardından Kocaelispor’a deplasmanda 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, futbolcularına 4 gün izin vermişti.

Milli arada verilen futbolcular dönerken Arjantin’e giden Mauro Icardi’nin 4 günlük iznini 10 güne çıkarması takım ve camiada tepkilere neden oldu.

Galatasaraylılar, Victor Osimhen’in Nijerya-Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçında sakatlanmasına dikkat çekerek çok ihtiyaç duyulan bir dönemde Mauro Icardi’nin ekstra iznini sorumsuzluk olarak değerlendirdi.

Fiziksel ve mental olarak hazır olmayan, çocuklarını görmek için ekstra izin yapan Icardi’nin, uzun seyahati de dikkate alınarak hafta sonunda Trendyol Süper Lig’de oynanacak Gençlerbirliği maçında 11’de olmayacağı öğrenildi.

Bu arada Icardi, sosyal medya hesabından uçaktan fotoğrafını paylaşarak İstanbul’a doğru yola çıktığını duyurdu.