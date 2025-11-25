AvrupaFutbolSporTürkiye

Galatasaray’a ikinci Ayhan geliyor!

Galatasaray, kadrosunda bulunan Kaan Ayhan’ın kardeşi Mertcan Ayhan’ı transfer etmek için Roma ile rekabet ediyor

NationalTurk NL25/11/2025
7 Bir dakikadan az
Galatasaray, kadrosunda bulunan Kaan Ayhan’ın kardeşi Mertcan Ayhan’ı transfer etmek için Roma ile rekabet ediyor

Mertcan Ayhan 8 milyon Euro!

Şampiyonlar Ligi’nde ileriki turları düşünen ve kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Kaan Ayhan’ın kardeşi Mertcan Ayhan için harekete geçti.

Avrupa transfer haberlerinin usta gazetecisi Rudy Galetti, sarı-kırmızılıların Schalke’nin 19 yaşındaki genç stoperi için devrede olduğunu yazdı.

Alman kulübü Schalke ise artı bir yıl opsiyon dahilinde Haziran 2029’a kadar futbolcu için kapıyı 8 milyon Euro’dan açtı.

İtalyan kulübü Roma da Alman pasaportuna sahip genç savunmacıyı uzun zamandır yakından takip ediyor.

Mertcan Ayhan, Alman 2. Ligi’nde ikinci sırada yer alan Schalke’de kısa sürede gerçekleştirdiği yükselişle 11’in değişmez isimlerinden biri haline geldi.

Galatasaray, Schalke’nin Bundesliga’ya yükselmesi durumunda değeri katlanacak olan Mertcan’ı ara transferde kadrosuna katmak için çabalıyor.

Bağlantılar
NationalTurk NL25/11/2025
7 Bir dakikadan az
Yunanistan Golden

NationalTurk NL

NationalTurk NL - Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu