Galatasaray’a ikinci Ayhan geliyor!

Mertcan Ayhan 8 milyon Euro!

Şampiyonlar Ligi’nde ileriki turları düşünen ve kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Kaan Ayhan’ın kardeşi Mertcan Ayhan için harekete geçti.

Avrupa transfer haberlerinin usta gazetecisi Rudy Galetti, sarı-kırmızılıların Schalke’nin 19 yaşındaki genç stoperi için devrede olduğunu yazdı.

Alman kulübü Schalke ise artı bir yıl opsiyon dahilinde Haziran 2029’a kadar futbolcu için kapıyı 8 milyon Euro’dan açtı.

İtalyan kulübü Roma da Alman pasaportuna sahip genç savunmacıyı uzun zamandır yakından takip ediyor.

Mertcan Ayhan, Alman 2. Ligi’nde ikinci sırada yer alan Schalke’de kısa sürede gerçekleştirdiği yükselişle 11’in değişmez isimlerinden biri haline geldi.

Galatasaray, Schalke’nin Bundesliga’ya yükselmesi durumunda değeri katlanacak olan Mertcan’ı ara transferde kadrosuna katmak için çabalıyor.