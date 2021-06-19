Galatasaray’ın 38. başkanı Burak Elmas oldu

Galatasaray Kulübü’nün yeni başkanı Burak Elmas oldu. Galatasaray Lisesi’nde düzenlenen ve son anlara kadar büyük heyecana sahne olan seçimin sonucunda Burak Elmas Galatasaray’ın yeni başkanı seçildi.

İlk sandıklarda oyların çoğunluğunu alan Eşref Hamamcıoğlu karşısında, 10. sandıktan sonra farkı eritmeye başlayan Burak Elmas, sayımın bitimine son 2 sandık kala öne geçti ve 41 oy farkla Galatasaray’ın yeni başkanı oldu. Sayımın bitmesinin ardından Hamamcıoğlu, Burak Elmas’ı tebrik etti.

Toplamda 4731 oy kullanılan seçimde, başkan adaylarının oy dağılımı şu şekilde oldu:

TOPLAM OYLAR: (Beyaz listeler dahil)

Burak Elmas (1541)

Eşref Hamamcıoğlu (1500)

Metin Öztürk (893)

Yiğit Şardan (679)

İbrahim Özdemir (92)

29. Sandık: Metin Öztürk: 25, İbrahim Özdemir: 1, Eşref Hamamcıoğlu: 52, Burak Elmas: 64, Yiğit Şardan: 34

Metin Öztürk: 25, İbrahim Özdemir: 1, Eşref Hamamcıoğlu: 52, Burak Elmas: 64, Yiğit Şardan: 34 28. Sandık: Metin Öztürk: 20, İbrahim Özdemir: 1, Eşref Hamamcıoğlu: 51, Burak Elmas: 71, Yiğit Şardan: 51

Metin Öztürk: 20, İbrahim Özdemir: 1, Eşref Hamamcıoğlu: 51, Burak Elmas: 71, Yiğit Şardan: 51 27. Sandık: Metin Öztürk: 43, İbrahim Özdemir: 2, Eşref Hamamcıoğlu: 36, Burak Elmas: 64, Yiğit Şardan: 55

Metin Öztürk: 43, İbrahim Özdemir: 2, Eşref Hamamcıoğlu: 36, Burak Elmas: 64, Yiğit Şardan: 55 26. Sandık: Metin Öztürk: 50, İbrahim Özdemir: 2, Eşref Hamamcıoğlu: 50, Burak Elmas: 51- Yiğit Şardan: 23

Metin Öztürk: 50, İbrahim Özdemir: 2, Eşref Hamamcıoğlu: 50, Burak Elmas: 51- Yiğit Şardan: 23 25. Sandık: Metin Öztürk: 40, İbrahim Özdemir: 4, Eşref Hamamcıoğlu: 61, Burak Elmas: 65, Yiğit Şardan: 10

Metin Öztürk: 40, İbrahim Özdemir: 4, Eşref Hamamcıoğlu: 61, Burak Elmas: 65, Yiğit Şardan: 10 24. Sandık: Metin Öztürk: 39, İbrahim Özdemir: 1, Eşref Hamamcıoğlu: 56, Burak Elmas: 58, Yiğit Şardan: 10

Metin Öztürk: 39, İbrahim Özdemir: 1, Eşref Hamamcıoğlu: 56, Burak Elmas: 58, Yiğit Şardan: 10 23. Sandık: Metin Öztürk: 33, İbrahim Özdemir: 1- Eşref Hamamcıoğlu: 43, Burak Elmas: 70, Yiğit Şardan: 9

Metin Öztürk: 33, İbrahim Özdemir: 1- Eşref Hamamcıoğlu: 43, Burak Elmas: 70, Yiğit Şardan: 9 22. Sandık: Metin Öztürk: 30, İbrahim Özdemir: 3, Eşref Hamamcıoğlu:u 47, Burak Elmas: 43, Yiğit Şardan: 15

Metin Öztürk: 30, İbrahim Özdemir: 3, Eşref Hamamcıoğlu:u 47, Burak Elmas: 43, Yiğit Şardan: 15 21. Sandık: Metin Öztürk: 33, İbrahim Özdemir: 1, Eşref Hamamcıoğlu: 45, Burak Elmas: 48, Yiğit Şardan: 18

Metin Öztürk: 33, İbrahim Özdemir: 1, Eşref Hamamcıoğlu: 45, Burak Elmas: 48, Yiğit Şardan: 18 20. Sandık: Metin Öztürk: 29, İbrahim Özdemir: 4, Eşref Hamamcıoğlu: 36, Burak Elmas: 52, Yiğit Şardan: 18

Metin Öztürk: 29, İbrahim Özdemir: 4, Eşref Hamamcıoğlu: 36, Burak Elmas: 52, Yiğit Şardan: 18 19. Sandık: Metin Öztürk: 18, İbrahim Özdemir: 1, Eşref Hamamcıoğlu: 37, Burak Elmas: 68, Yiğit Şardan: 17

Metin Öztürk: 18, İbrahim Özdemir: 1, Eşref Hamamcıoğlu: 37, Burak Elmas: 68, Yiğit Şardan: 17 18. Sandık: Metin Öztürk: 16, İbrahim Özdemir: 3, Eşref Hamamcıoğlu: 41, Burak Elmas: 49, Yiğit Şardan: 22

Metin Öztürk: 16, İbrahim Özdemir: 3, Eşref Hamamcıoğlu: 41, Burak Elmas: 49, Yiğit Şardan: 22 17. Sandık: Metin Öztürk: 34, İbrahim Özdemir: 6, Eşref Hamamcıoğlu: 44, Burak Elmas: 53, Yiğit Şardan: 26

Metin Öztürk: 34, İbrahim Özdemir: 6, Eşref Hamamcıoğlu: 44, Burak Elmas: 53, Yiğit Şardan: 26 16. Sandık: Metin Öztürk: 30, İbrahim Özdemir: 1, Eşref Hamamcıoğlu: 49, Burak Elmas: 54, Yiğit Şardan: 25

Metin Öztürk: 30, İbrahim Özdemir: 1, Eşref Hamamcıoğlu: 49, Burak Elmas: 54, Yiğit Şardan: 25 15. Sandık: Metin Öztürk: 17, İbrahim Özdemir: 4, Eşref Hamamcıoğlu: 41, Burak Elmas: 67, Yiğit Şardan: 18

Metin Öztürk: 17, İbrahim Özdemir: 4, Eşref Hamamcıoğlu: 41, Burak Elmas: 67, Yiğit Şardan: 18 14. Sandık: Metin Öztürk: 34, İbrahim Özdemir: 3, Eşref Hamamcıoğlu: 15, Burak Elmas: 45, Yiğit Şardan: 36

Metin Öztürk: 34, İbrahim Özdemir: 3, Eşref Hamamcıoğlu: 15, Burak Elmas: 45, Yiğit Şardan: 36 13. Sandık: Metin Öztürk: 18, İbrahim Özdemir: 3, Eşref Hamamcıoğlu: 45, Burak Elmas: 59, Yiğit Şardan: 24

Metin Öztürk: 18, İbrahim Özdemir: 3, Eşref Hamamcıoğlu: 45, Burak Elmas: 59, Yiğit Şardan: 24 12. Sandık: Metin Öztürk: 17, İbrahim Özdemir: 4, Eşref Hamamcıoğlu: 41, Burak Elmas: 57, Yiğit Şardan: 23

Metin Öztürk: 17, İbrahim Özdemir: 4, Eşref Hamamcıoğlu: 41, Burak Elmas: 57, Yiğit Şardan: 23 11. Sandık: Metin Öztürk: 30, İbrahim Özdemir: 4, Eşref Hamamcıoğlu: 44, Burak Elmas: 53, Yiğit Şardan: 18

Metin Öztürk: 30, İbrahim Özdemir: 4, Eşref Hamamcıoğlu: 44, Burak Elmas: 53, Yiğit Şardan: 18 10. Sandık: Metin Öztürk: 25 İbrahim Özdemir: 4, Eşref Hamamcıoğlu: 59, Burak Elmas: 44, Yiğit Şardan: 7

Metin Öztürk: 25 İbrahim Özdemir: 4, Eşref Hamamcıoğlu: 59, Burak Elmas: 44, Yiğit Şardan: 7 9. Sandık: Metin Öztürk 21, İbrahim Özdemir 7, Eşref Hamamcıoğlu 56, Burak Elmas 47, Yiğit Şardan: 23

Metin Öztürk 21, İbrahim Özdemir 7, Eşref Hamamcıoğlu 56, Burak Elmas 47, Yiğit Şardan: 23 8. Sandık: Metin Öztürk: 28, İbrahim Özdemir: 2, Eşref Hamamcıoğlu: 68, Burak Elmas: 34, Yiğit Şardan: 18

Metin Öztürk: 28, İbrahim Özdemir: 2, Eşref Hamamcıoğlu: 68, Burak Elmas: 34, Yiğit Şardan: 18 7. Sandık: Metin Öztürk: 26, İbrahim Özdemir: 0, Eşref Hamamcıoğlu: 66, Burak Elmas: 45, Yiğit Şardan: 14

Metin Öztürk: 26, İbrahim Özdemir: 0, Eşref Hamamcıoğlu: 66, Burak Elmas: 45, Yiğit Şardan: 14 6. Sandık: Metin Öztürk: 31, İbrahim Özdemir: 4, Eşref Hamamcıoğlu: 54, Burak Elmas: 36, Yiğit Şardan: 27

Metin Öztürk: 31, İbrahim Özdemir: 4, Eşref Hamamcıoğlu: 54, Burak Elmas: 36, Yiğit Şardan: 27 5. Sandık: Metin Öztürk: 35, İbrahim Özdemir: 2, Eşref Hamamcıoğlu: 65, Burak Elmas: 36, Yiğit Şardan: 21

Metin Öztürk: 35, İbrahim Özdemir: 2, Eşref Hamamcıoğlu: 65, Burak Elmas: 36, Yiğit Şardan: 21 4. Sandık: Metin Öztürk: 29, İbrahim Özdemir: 9, Eşref Hamamcıoğlu: 47, Burak Elmas: 38, Yiğit Şardan: 18

Metin Öztürk: 29, İbrahim Özdemir: 9, Eşref Hamamcıoğlu: 47, Burak Elmas: 38, Yiğit Şardan: 18 3. Sandık: Metin Öztürk: 38, İbrahim Özdemir: 4, Eşref Hamamcıoğlu: 70, Burak Elmas: 34, Yiğit Şardan: 14

Metin Öztürk: 38, İbrahim Özdemir: 4, Eşref Hamamcıoğlu: 70, Burak Elmas: 34, Yiğit Şardan: 14 2. Sandık: Metin Öztürk: 46, İbrahim Özdemir: 4, Eşref Hamamcıoğlu: 72, Burak Elmas: 36, Yiğit Şardan: 12

Metin Öztürk: 46, İbrahim Özdemir: 4, Eşref Hamamcıoğlu: 72, Burak Elmas: 36, Yiğit Şardan: 12 1. Sandık: Metin Öztürk: 32, İbrahim Özdemir: 5, Eşref Hamamcıoğlu: 48, Burak Elmas: 27, Yiğit Şardan: 16

YİĞİT ŞARDAN VE METİN ÖZTÜRK SALONDAN AYRILDI

Galatasaray’ın 38. başkanının belli olduğu Olağan Genel Kurulu’nda, oy sayımı işlemi sürerken, adaylardan Metin Öztürk, 16. sandığın sonuçlarının açıklanmasının ardından Genel Kurul’dan ayrıldı. Öztürk, salondan çıkarken; başkanlık yarışında bulunduğu Eşref Hamamcıoğlu ve Burak Elmas ile tokalaştı. Öte yandan diğer bir aday olan Yiğit Şardan’ın ekibinde yer alan Abdurrahim Albayrak da 16. sandık sonuçlarının açıklanmasının arından, salondan ayrıldı.