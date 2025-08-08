Galatasaray’dan bol gollü açılış

Galatasaray çok farklı başladı
Süper Lig’de 2025-26 sezonunun açılış maçında son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaştı. Sarı-kırmızılılarda hücumun önemli silahları Victor Osimhen ve Mauro Icardi kadroda yer almadı. Kevin Rodrigues’in Sallai’ye ceza sahası içerinde müdahalesi sonrası pozisyonu izleyen hakem Ali Şansalan penaltı kararı verdi. 12. dakikada Barış Alper penaltıyı gole çevirdi: 0-1. Maçın 16. dakikasında Eren Elmalı farkı ikiye çıkardı: 0-2. Barış Alper Yılmaz, 45+12’de penaltıdan durumu 3-0 yaptı.
Gaziantep FK’de kaleci Burak Bozan atıldı
Gaziantep FK‘da kaleci Burak Bozan, 63’te Barış Alper Yılmaz’ın şutunu ceza sahası dışarısında elle müdahale edince VAR incelemesi sonrası kırmızı kart gördü. Böylece Gaziantep FK 10 kişi kaldı.
0-3
GAZİANTEP FK-GALATASARAY
STAT: Gaziantep
HAKEMLER: Ali Şansalan, Bersan Duran, Samet Çiçek, Sarper Barış Saka (VAR)
GOLLER: Barış Alper (Dk. 12 ve 45+12 pen.), Eren Elmalı (Dk. 16)
SARI KARTLAR: Rodrigues, Maxim / Sanchez, Torreira, Lemina, Abdülkerim
KIRMIZI KART: Burak Bozan (Dk. 64)
GAZİANTEP FK: Burak Bozan – Mbakata (Dk. 38 Enver Kulasin), Abena, Arda Kızıldağ, Rodrigues – Bacuna, Kozlowski – Sorescu (Dk. 79 Mirza Cihan), Maxim (Dk. 67 Dioudis), Lungoyi (Dk. 46 Ndiaye) – Boateng (Dk. 79 Ogün Özçiçek)
GALATASARAY: Günay – Sallai, Sanchez (Dk. 66 Arda Ünyay), Abdülkerim, Eren (Dk. 73 Zaniolo) – Torreira (Dk. 66 Berkan Kutlu), Lemina (Dk. 66 Kaan Ayhan) – Yunus (Dk. 66 Jakobs), Sara, Leroy Sane – Barış Alper