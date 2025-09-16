Hakan Bilal Kutlualp, Sadettin Saran’ı Destekleyecek

Fenerbahçe’de 20-21 Eylül’de yapılacak seçimli olağanüstü genel kurul öncesi başkan adaylarından Hakan Bilal Kutlualp, adaylıktan çekildiğini ve Sadettin Saran’ı destekleme kararı aldığını duyurdu. Kulüp camiasında tek aday etrafında birleşme çağrılarının arttığı bir dönemde gelen bu karar, seçim sürecinin seyrini değiştirdi.

Hakan Bilal Kutlualp: Tek gayemiz Fenerbahçe

Hakan Bilal Kutlualp yazılı açıklamasında, değişim sürecinin başlangıcından bu yana attıkları adımları hatırlatarak, “26 Nisan’daki Yüksek Divan Kurulu toplantısında değişim talebini ilk kez dile getirdim. İmza kampanyası başlattık, 10 bini aşkın imza toplayarak kongre kararının alınmasını sağladık. Ancak biz Fenerbahçeliler için esas olan kişisel hedefler değil, kulübümüzün geleceğidir” dedi.

Kutlualp, camiadan gelen birleşme talebine dikkat çekerek, “Sayın Sadettin Saran’ın hukuki açıdan adaylığında bir engel bulunmadığını gördük. Oyların bölünmesini önlemek ve imza sürecinin amacını netleştirmek için adaylıktan çekiliyorum. Tek gayemiz Fenerbahçe’nin kazanmasıdır” ifadelerini kullandı.

Sadettin Saran: Bu destek bize güç veriyor

Sadettin Saran ise Kutlualp’ın kararının ardından yaptığı açıklamada, “Sayın Kutlualp dün geceki buluşmamızda hiçbir talepte bulunmadan Fenerbahçe’nin faydasını önceledi. Kendisine ve ekibine bu samimi duruşları için teşekkür ediyoruz” dedi.

Saran, milyonlarca taraftarın değişim talebinin kendileri için büyük bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, “Bu sorumluluğun bilinciyle sözlerimizi tutmak için çok daha kararlılıkla yürüyeceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın, her şey Fenerbahçe için” diye konuştu.

Seçim dengesi değişti

Bu gelişmenin ardından olağanüstü genel kurulda Sadettin Saran’ın tek aday olarak mı çıkacağı merak konusu oldu. Fenerbahçe camiasında birleşme mesajları öne çıkarken, gözler seçim listelerinin teslim edileceği yarınki sürece çevrildi.

