Hasan Arat Frankfurt’ta

Avrupa Olimpiyat Komitesi, 2025 yılının ikinci toplantısını Frankfurt’ta yaptı.

Beşiktaş’ta hafta sonu yapılacak Divan Toplantısına katılması beklenen Hasan Arat yönetim kurulu üyesi olarak Frankfurt’ta ki toplantıda yer aldı.

Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) Yürütme Komitesi (ExCom), 28 Şubat – 1 Mart tarihleri ​​arasında yapılması planlanan 54. EOC Genel Kurulu öncesinde 2025 yılında ikinci kez Almanya’nın Frankfurt kentinde toplandı.

Başkan Spyros Capralos, yarın yapılacak EOC Direktörü ve ExCom pozisyonları seçimleri öncesinde, mevcut ExCom’un yetki alanındaki son oturumunu işaret eden toplantıya başkanlık etti. Mevcut ExCom üyelerinden sekizi, Başkan, Başkan Yardımcısı ve Hazine Müdürü ile birlikte 2025-2028 dönemi için yeniden seçilmek üzere aday olacak.

Başkan Capralos, EYOF Komisyon Başkanı Liney Halldorsdottir’in büyük bir başarı olarak nitelendirdiği Hasan Arat‘ın da bulunduğu Kış Avrupa Gençlik Olimpik Festivali (EYOF) Bakuriani 2025’in organizasyonunu övdü.

Ayrıca, dört yıllık görev süresi boyunca EOC’nin elde ettiği tüm başarılar, bunların arasında Krakow-Malopolska 2023’teki başarılı Avrupa Oyunları ve EOC’nin Ukrayna’daki çatışmaya verdiği yanıt da yer aldı.

Ayrıca, Yürütme Kurulu’na gelecekteki EYOF’lar ve 2027 Avrupa Oyunları İstanbul için son hazırlıklar hakkında bilgiler aktarıldı.

Sağlık sorunlarını gerekçe göstererek Beşiktaş başkanlığını bırakan Hasan Arat Avrupa Olimpiyat Komitesindeki toplantılarına düzenli olarak katılmaya devam ediyor.