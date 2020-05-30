İçinizdeki Hainler Kimler?

Karşıyaka’da genel kurul öncesi başkan Turgay Büyükkarcı, 80 milyon TL borçları olduğunu söylemiş. KSK’de ilk olarak 2005 yılında tenis şubesinde çalışmıştım. Daha sonraki yıllarda voleybol, basketbolda birebir çalışmalar ve futbol şubesinde çalıştım. 2005 yılından beri geçen 15 yıla rağmen kulübün halen büyük miktarda borç içinde olması, 15 yıl boyunca başkanlık ve yöneticilik yapanların ki 2005 yılından öncesi de geçerli, kulübü yeterince iyi yönetmediklerini gösteriyor.

Başkan Turgay Büyükkarcı, “Geçmiş dönemde kulübümüzde yöneticilik yapan bir kişi futbolculara (Paralarınız ödenmiyorsa idmana çıkmayın) diyor. Ses kaydı var bende” demiş. Başkan böyle kişilere hain diyor ama isim vermiyor. Halbuki isim vererek bu açıklamalar yapılmalı ki kim kimin ne olduğu daha açık ve net bilsin. Çünkü size para ödenmiyorsa antrenmana çıkmayın diye futbolculara telkinde bulunmak bir kulübü yapılacak çok büyük bir vefasızlıktır.

Turgay Büyükkarcı, aynı zamanda “İçimizdeki hainler yalan yanlış dedikoduları bıraksa bu bile bizi rahatlatır” diyor ama kendisi de isim vermediği için basın üzerinden dedikodu yapıyor. Futbolculara idmana çıkmayın diye yönlendiren eski yöneticiyi başkan derhal açıklamalıdır.

Dolayısıyla daha önceleri de çeşitli vesilelerle ifade ettiğim gibi KSK’ye Karşıyakalılar kadar zarar veren olmamıştır. Turgay Büyükkarcı’yı şahsen tanımam ama bende bıraktığı izlenim olumlu. Uzun vadede daha da başarılı olacağını düşünüyorum. Sadece spor kültürümüzden edindiği bazı alışkanlıkları kenara bırakması ve elinde kanıtlar olduğu zaman isim vererek daha açık konuşması gerekmektedir.

Dr. Ersin AFACAN

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