Jake Paul, Mike Tyson’ı mağlup etti

Teksas’ın Arlington şehrindeki 80 bin kişilik AT&T Stadyumu, boks dünyasının merakla beklediği bir karşılaşmaya ev sahipliği yaptı. 27 yaşındaki YouTuber ve profesyonel boksör Jake Paul, 58 yaşındaki eski ağır sıklet dünya şampiyonu Mike Tyson ile ringe çıktı. Sekiz raunt üzerinden yapılan maçta, Paul, Tyson’ı puanla mağlup ederek kariyerinin en dikkat çekici zaferlerinden birine imza attı.

Jake Paul-Mike Tyson maçının Seyri

Karşılaşmanın ilk iki raundunda Tyson, tecrübesini konuşturarak daha atak bir performans sergiledi. Ancak sonraki rauntlarda genç rakibi Paul, hızını ve enerjisini kullanarak üstünlüğü ele geçirdi. Sekiz raunt sonunda hakemlerin kararıyla Paul, maçı puanla kazandı. Maçın son anlarında Paul’ün, Tyson’ın önünde eğilerek saygısını göstermesi, izleyicilerden alkış aldı.

Kariyerler ve Kazançlar

Jake Paul, 2018 yılında başladığı profesyonel boks kariyerinde 12. maçına çıkarak 11. galibiyetini elde etti. Bu galibiyetlerin 7’si nakavtla geldi. Öte yandan, “Demir Mike” lakabıyla tanınan Tyson, kariyerinde 50 galibiyet (44’ü nakavtla) ve 7 mağlubiyetle boks tarihinin en önemli isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.

ABD basınında yer alan haberlere göre, bu tarihi karşılaşmadan Paul’ün en az 40 milyon dolar, Tyson’ın ise yaklaşık 20 milyon dolar gelir elde etmesi bekleniyor.

Ön Maçlar

Ana maç öncesinde süper orta sıklette Neeraj Goyat-Whindersson Nunes, yarı orta sıklette Mario Barrios-Abel Ramos ve süper hafif sıklette Katie Taylor-Amanda Serrano karşılaşmaları da gerçekleştirildi. Bu maçlar, izleyicilere unutulmaz bir boks gecesi yaşattı.



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