Jose Mourinho tokadı yiyip döndü

Jose Mourinho’ya Chelsea büyük geldi!

Şampiyonlar Ligi‘nde, Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Türkiye’yi küçümseyen, teknik direktör Jose Mourinho‘nun çalıştırdığı Benfica ikide sıfır çekti. Kırmızı-beyazlılar, Montoya’nın 18. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup oldu. Chelsea’de Joao Pedro, 90’da kırmızı kart gördü. Fransız temsilcisi Marsilya ise Hollanda’dan Ajax’ı 6 ve 12. dakikalarda Igor Paixao, 26’da Mason Greenwood ve 52’de Pierre Aubameyang’ın golleriyle 4-0 mağlup etti. Hakan Çalhanoğlu’nun 90 dakika formasını giydiği Inter ise Çekya ekibi Slavia Prag’ı 30 ve 65’te Lautaro Martinez ile 34’te Denzel Dumfries’ın golleriyle 3-0 yendi.

1-0

CHELSEA-BENFİCA

STAT: Stamford Bridge

HAKEMLER: Daniel Siebert, Jan Seidel, Rafael Foltyn, Christian Dingert (VAR) (Almanya)

GOL: Montoya (Dk. 18 k.k)

SARI KARTLAR: Enzo Fernandez, Buonantte, Joao Pedro, Neto / Barrenechea, Montoya, Aursnes, Otmanendi, Araujo

KIRMIZI KART: Joao Pedro (Dk. 90)

CHELSEA: Robert Sanchez – Gusto (Dk. 81 Reece James), Chalobah, Badiashile (Dk. 81 Acheampong), Cucurella – Caicedo, Enzo Fernandez – Neto, Buonanotte (Dk. 54 Estevao), Garnacho (Dk. 61 Btnoe Gittens) – George (Dk. 61 Joao Pedro)

BENFİCA: Trubin – Dedic, Silva (Dk. 73 T. L. Araujo), Otamendi, Dahl – Montoya (Dk. 77 Barreiro), Barrenechea, Aursnes (Dk. 90 H.P. Araujo) – Lukebakio (Dk. 77 Schjeldrup), Pavlidis, Sudakov (Dk. 77 İvanovic)