Liverpool, Londra’da 90+6’da yıkıldı

Liverpool etkisiz bir oyun sergiledi

Şampiyonlar Ligi‘nde hafta içerisinde temsilcimiz Galatasaray‘a 1-0 yenilen Liverpool, İngiltere Premier Ligi’nde de Chelsea deplasmanında 2-1 kaybetti. 14. dakikada Moises Caicedo ceza sahası dışından sert bir şutla topu üst köşeden filelerle buluşturdu. 63. dakikada Gakpo skora dengeyi getirdi. 90+6’da Estevao skoru belirledi: 2-1. Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta mücadelesinde Galatasaray’ı 5-1 mağlup eden Eintracht Frankfurt ise Alman Ligi’nde kendi evinde Bayern Münih’e 3-0 mağlup oldu. Bayern’in gollerini 58. saniyede ve 84. dakikada Luis Diaz ve 27. dakikada Harry Kane kaydetti.

2-1

CHELSEA-LİVERPOOL

STAT: Stamford Bridge

HAKEMLER: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn, Craig Pawson (VAR)

GOLLER: Caicedo (Dk. 14), Estevao (Dk. 90+6) / Gakpo (Dk. 63)

SARI KARTLAR: Bradley, Szoboszlai

CHELSEA: Sanchez – James, Acheampong (Dk. 68 Hato), Badiashile (Dk. 55 Lavia), Cucurella – Gusto, Caicedo – Neto (Dk. 75 Estevao), Enzo Fernandez, Garnacho (Dk. 75 Bynoe Gittens) – Joao Pedro (Dk. 75 Paz)

LİVERPOOL: Mamardashvili – Bradley (Dk. 46 Wirtz), Konate (Dk. 56 Jones), Van Dijk, Kerkez (Dk. 55 Robertson) – Gravenberch, MacAllister (Dk. 87 Endo) – Salah, Szoboszlai, Gakpo – İsak (Dk. 74 Ekitike)