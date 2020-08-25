Lüks Oteldeki “Esaret” Bitti! Ronaldinho Serbest

Eski futbol yıldızı Brezilyalı Ronaldinho Paraguay’daki beş aylık ev hapsi cezasının bitmesinin ardından serbest bırakıldı.

Ronaldinho, istediği ülkeye gidebilecek ancak ikametini değiştirmesi halinde Paraguay mahkemesine bilgi vermek zorunda kalacak. Şartlı tahliye edilen Ronaldinho 90 bin dolar daha tazminat ödeycek.

Ronaldinho ile birlikte yakalanan ağabeyi Roberto de Assis Moreira da serbest bırakıldı. Kardeşinin menajerliğini de yapan Moreira, bir aylık hapis cezasının ardından dört aydır başkent Asuncion’da ev hapsinde tutuluyordu. Moreira’nın da 110 bin dolar tazminat ödemesine karar verildi.

Brezilya’dan yurtdışına çıkış yasağı olmasına rağmen bir organizasyona katılmak amacıyla Paraguay’a giden Ronaldinho ve ağabeyi Roberto de Assis Moreira ülkeye girişlerinde sahte pasaportlarla yakalanmışlardı.

Ronaldinho 5 aylık cezasının bir ayını hapishanede, geri kalanını lüks bir otelde geçirdi.