Manchester City’yi Barnes dağıttı

İngiltere Premier Lig’de Newcastle United, Manchester City’yi Harvey Barnes’ın iki golüyle 2-1 mağlup etti ve ağır darbe indirdi

Manchester City’den kritik kayıp

İngiltere Premier Lig’de son 6 maçında 5 galibiyet alarak zirve yarışına ortak olmak isteyen Manchester City, Newcastle United deplasmanında ağır darbe yedi.

İlk yarısı 0-0 biten mücadelenin 63. dakikasında Harvey Barnes sert bir şutla skoru 1-0 yaptı.

68’de Ruben Dias skoru 1-1’e getirerek Manchester City’yi umutlandırdı.

Ancak 70’de Harvey Barnes, bir kez daha sahneye çıkarak Newcastle United’ı 2-1 üstünlüğe taşıdı.

Bu sonuçla Newcastle United, 12 maçta 15 puana çıkarken Manchester City, 22 puanda kaldı.

