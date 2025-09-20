Manchester United’a piyango vurdu!

Manchester United’ın şansı güldü

İngiltere Premier Lig’de sezona istikrarsız başlayan Manchester United, Chelsea’yi 2-0 yenerek büyük moral buldu. Konuk Chelsea’de ceza sahası dışına çıkarak Bryan Mbeumo’yu adeta biçen kaleci Robert Martinez, 5. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Altay Bayındır‘ın kalesini koruduğu Manchester Unitedi rakibinin 10 kişi kalmasının avantajıyla ilk yarıda iki gol buldu. 14. dakikada sağdan yapılan ortada Dorgu’nun kale ağzına doldurduğu topu Bruno Fernandes filelerle buluşturdu. 37. dakikada Carlos Casemiro, ceza sahası içerisinde oluşan karambolde kale ağzında kafayla skoru 2-0 yaptı. 45+8’de Carlos Casemiro ikinci sarı karttan atılınca iki takım da sahada 10 kişi kaldı. 80’da Chalobah kafayla farkı bire indirdi. Chelsea, hafta içerisinde Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih’e 3-1 yenilmesinin ardından ligde de ilk mağlubiyetini almış oldu. İngiltere Premier Lig’de cumartesi alınan diğer sonuçlar şöyle: Brighton-Tottenham: 2-2 (Minteh 8, Ayari 31 / Richarlison 43, van Hecke 82 k.k), Burnley-Nottingham Forest: 1-1 (Anthony 20 / Neco Williams 2), West Ham United-Crystal Palace: 1-2 (Bowen 49 / Mateta 37, Mitchell 68), Wolverhampton-Leeds United: 1-2 (Krejci 8 / Calwert-Lewin 31), Stach 39, Okafor 45)