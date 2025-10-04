Manchester United nefes aldı

Manchester United’da Altay Bayındır kızağa çekildi

İngiltere Premier Lig’de beklentilerin altında bir performans sergileyen Manchester United, 6 haftada 11 puan toplayan Sunderland’i yenerek nefes aldı. Kırmızı Şeytanların Teknik Direktörü Ruben Amorim, Altay Bayındır’ı yedek kulübesine çekerek yerine Senne Lammens’e ilk kez kaleyi verdi. Sunderland’de eski Beşiktaşlı Arthur Masuaku da 11’de görev aldı. Karşılaşmanın 8. dakikasında Mbeumo’nun sağdan ortasını kontrol eden Mason Mount, düzgün bir şutla skoru 1-0 yaptı. 31’de kullanılan korner atışında kale ağzında Benjamin Sesko, tek vuruşla durumu 2-0’a taşıdı. Manchester United bu sonuçla ligde 7. maçında 3. galibiyetini elde etti. Arsenal, West Ham United’ı 38. dakikada Declan Rice ve 67’de penaltıdan Saka’nın golleriyle 2-0 mağlup etti. Tottenham ise Leeds United deplasmanında 2-1 kazandı.

2-0

MANCHESTER UNİTED-SUNDERLAND

STAT: Old Trafford

HAKEMLER: Stuart Atwell, Constantine Hatzidakis, Nicholas Hopton, Neil Davies (VAR)

GOLLER: Mount (Dk. 8), Sesko (Dk. 31)

SARI KARTLAR: Casemiro / Alderete, Sadiki, Traore, Xhaka

MANCHESTER UNİTED: Lammens – Yoro (Dk. 85 Maguire), de Ligt, Shaw – Diallo, Casemiro (Dk. 85 Ugarte), Fernandes, Dalot (Dk. 64 Dorgu) – Mbeumo (Dk. 77 Mainoo), Sesko, Mount (Dk. 65 Matheus Cunha)

SUNDERLAND: Roefs – Hume (Dk. 79 Geertruida), Mukiele, Alderete, Masuaku (Dk. 58 Talbi) – Xhaka, Sadiki – Bertrand Traore (Dk. 58 Dossou), Le Fee, Adingra (Dk. 37 Ballard) – Isidor (Dk. 59 Brobbey)