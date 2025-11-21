Mersin merkezli bahis operasyonu: 4’ü hakem 32 kişi tutuklandı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında 9 ilde gerçekleştirilen geniş çaplı operasyon, büyük bir suç zincirini gün yüzüne çıkardı. İncelemelerde yasa dışı bahis siteleri üzerinden milyonlarca liralık para trafiğinin yönetildiği, kripto varlıklar aracılığıyla karmaşık transfer zincirleri oluşturulduğu ve kayıt dışı para akışının ülke geneline yayılan bir organizasyon tarafından yürütüldüğü belirlendi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4’ü klasman hakemi 40 şüpheli adliyeye sevk edilirken, mahkeme 32 kişi hakkında tutuklama kararı verdi.

Bahis operasyonunun detayları: 801 hesap mercek altında

Başsavcılık talimatıyla Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde çalışan ekipler, 7258 sayılı yasa ve ilgili suçlar kapsamında 801 kişinin banka hareketlerini analiz etti. İncelemelerde şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları, bahis gelirlerini aklamak için kripto hesaplarda çoklu transfer zincirleri kurdukları ve milyonlarca liranın izini kaybettirmek amacıyla sistematik yollar izledikleri belirlendi.

Ekipler, bu yöntemlerin vergi kaybına yol açtığını ve paranın hem yurt içine hem yurt dışına farklı kişiler üzerinden aktarıldığını tespit etti. Ayrıca “hawala sistemi” yöntemiyle Mersin’deki bir kuyumcu üzerinden kayıt dışı para transferi yapıldığı ortaya çıkarıldı.

Kripto zincirlerde 816 milyon TL, toplam hareket 37 milyar TL

Soruşturma kapsamında suç örgütünün 3 milyar 700 milyon TL’yi aşkın para transferi yaptığı, toplamda ise 37 milyar 645 milyon TL hacminde hesap hareketinin bulunduğu belirlendi.

Dikkat çeken bulgulardan biri ise şüpheliler arasında yer alan 4 klasman hakeminin hesaplarındaki trafikti. Bu kişilerin hesaplarına 1 milyon 300 bin TL giriş olduğu, 2020–2025 arasında toplam 85 milyon 919 bin 678 TL işlem hacmi oluşturdukları tespit edildi.

Lüks araçlar, külçe altınlar, döviz ve kripto cüzdanlara el koyuldu

Operasyon kapsamında Mersin, Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Çorum, Batman, Mardin ve Şırnak’ta eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda:

630 bin dolar,

1 milyon 441 bin euro,

5,5 kilogram altın,

200 kilogram gümüş, soğuk cüzdanlarda bulunan yüksek miktarda kripto varlık, toplamda 50 milyon TL’nin üzerinde değere sahip malzemelere el konuldu.

Bunun yanı sıra 2 şirkete ait tüm taşınır ve taşınmaz mallara, 3 gayrimenkule ve 6 lüks araca da tedbir konuldu.

32 kişi tutuklandı, 8 kişi adli kontrolle serbest

İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerin ardından 40 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından 35 kişi için tutuklama, 5 kişi için adli kontrol talep edildi.

Nöbetçi mahkeme kararında:

32 şüpheli tutuklandı,

8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

