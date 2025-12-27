AvrupaFutbolSpor

Manchester City zor da olsa kazandı

Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak Manchester City, İngiltere'de Nottingham Forest deplasmanında kazandı

NationalTurk NL27/12/2025
9 Bir dakikadan az
Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak Manchester City, İngiltere'de Nottingham Forest deplasmanında kazandı

Manchester City öne geçti ama

İngiltere Premier Lig’de son 12 maçının 10’unu kazanan ikinci sıradaki Manchester City, düşme hattının hemen üzerinde yer alan Nottingham Forest deplasmanında 2-1 kazandı.

İlk yarısı 0-0 biten mücadelenin 48. dakikasında Tijjani Reijnders yerden bir vuruşla City’yi 1-0 öne geçirdi.

54’te Omari Hutchinson, Igor Jesus’un soldan kale ağzına pasını yerden bir vuruşla filelerle buluşturdu: 1-1

83’te Josko Gvardiol’un kafayla indirdiği topu Rayan Cherki yerden köşeye sert bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-2

Nottingham’da kaleci John Victor yaptığı kurtarışlarla maça damgasını vurdu.

1 Ocak’ta Sunderland deplasmanına gidecek City, 4 Ocak’ta Chelsea ve 7 Ocak’ta Brighton’ı ağırlayacak.

Manchester City, 28 Ocak’ta Şampiyonlar Ligi’nin son haftasında temsilcimiz Galatasaray’ı konuk edecek.

 

Bağlantılar
NationalTurk NL27/12/2025
9 Bir dakikadan az
Yunanistan Golden

NationalTurk NL

NationalTurk NL - Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu