Manchester City zor da olsa kazandı

Manchester City öne geçti ama
İngiltere Premier Lig’de son 12 maçının 10’unu kazanan ikinci sıradaki Manchester City, düşme hattının hemen üzerinde yer alan Nottingham Forest deplasmanında 2-1 kazandı.
İlk yarısı 0-0 biten mücadelenin 48. dakikasında Tijjani Reijnders yerden bir vuruşla City’yi 1-0 öne geçirdi.
54’te Omari Hutchinson, Igor Jesus’un soldan kale ağzına pasını yerden bir vuruşla filelerle buluşturdu: 1-1
83’te Josko Gvardiol’un kafayla indirdiği topu Rayan Cherki yerden köşeye sert bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-2
Nottingham’da kaleci John Victor yaptığı kurtarışlarla maça damgasını vurdu.
1 Ocak’ta Sunderland deplasmanına gidecek City, 4 Ocak’ta Chelsea ve 7 Ocak’ta Brighton’ı ağırlayacak.
Manchester City, 28 Ocak’ta Şampiyonlar Ligi’nin son haftasında temsilcimiz Galatasaray’ı konuk edecek.