Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü: Ole Gunnar Solskjaer

Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Norveçli Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Solskjaer ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar ve 2026-2027 sezonu için opsiyonlu bir sözleşme imzalandığı bildirildi.

Beşiktaş’tan KAP’a Açıklama

Kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ole Gunnar Solskjaer’e Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, üstün başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Solskjaer’in Kariyeri

Futbolculuk döneminde Molde ve Manchester United forması giyen Solskjaer, teknik direktörlük kariyerinde Molde, Cardiff City ve Manchester United’da görev yaptı. Norveçli teknik adam, Molde ile 2011 ve 2012 yıllarında Norveç Ligi şampiyonluğu, 2013 yılında ise Norveç Kupası zaferi yaşadı.

Beşiktaş Tarihine Geçti

Solskjaer, Beşiktaş’ın 114 yıllık tarihinde görev yapan 62. teknik direktör ve ilk Norveçli teknik adam oldu. Ayrıca, Süper Lig’de görev yapacak ikinci Norveçli teknik direktör olarak kayıtlara geçti. İlk olarak 2013-2014 sezonunda Elazığspor’u çalıştıran Trond Sollied, ligdeki ilk Norveçli teknik adam olmuştu.

Son Yıllarda Teknik Direktörlük Krizi

Beşiktaş, son yıllarda teknik direktörlük konusunda istikrarsız bir tablo çizdi. Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Fernando Santos ve Giovanni van Bronckhorst gibi isimlerin kısa süreli görevlerinin ardından, yeni başkan Serdal Adalı’nın tercihi Solskjaer oldu.

Beşiktaş’ın Teknik Direktörleri

Beşiktaş tarihinde bugüne kadar toplam 61 teknik direktör görev yaptı. Şeref Bey, 14 yıl ile en uzun süre görev yapan isim olurken, Macar Imre Zinger ve İngiliz Gordon Milne, yabancı teknik direktörler arasında en uzun süre görev alan isimler oldu.

Ole Gunnar Solskjaer Kimdir?

Ole Gunnar Solskjaer (d. 26 Şubat 1973, Kristiansund), Norveçli teknik direktör ve eski futbolcudur. Futbolculuk kariyerinde Molde ve Manchester United forması giyen Solskjaer, özellikle Manchester United’daki başarılı performansıyla tanınmıştır.

Teknik direktörlük kariyerinde Molde, Cardiff City ve Manchester United gibi takımları çalıştırmıştır. Molde ile 2011 ve 2012 yıllarında Norveç Ligi şampiyonluğu, 2013 yılında ise Norveç Kupası zaferi yaşamıştır.

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