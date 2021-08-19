Ozan Tufan Premier Lig’de

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada transfer duyurulurken başarılı futbolcuya başarılar dilendi.

Sarı lacivertli kulübün internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada “Fenerbahçemizin formasını 2015 yılından itibaren başarıyla taşıyan futbolcumuz Ozan Tufan, İngiltere Premier Lig Takımlarından Watford’a satın alma opsiyonlu olarak kiralanmıştır. Çok genç yaşta formamızı giyen ve çubuklunun başarısı için ter döken oyuncumuza bugüne kadar verdiği emekleri için teşekkür ediyor ve ülkemizi başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyoruz. Yolun açık olsun Ozan Tufan.” ifadeleri kullanıldı.

Watford da Ozan Tufan’ın kiralandığını resmi internet sitesinden duyurdu. Oyuncun 63 kez Türkiye Futbol Takımının formasını giydiği vurgulandı ve yaklaşık 10 yıldır üst düzey tecrübesi olduğu kaydedildi.