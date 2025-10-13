Rezan Epözdemir’e 12 yıla kadar hapis

Rezan Epözdemir, mesajlara takıldı

Ağustos ayında tutuklanan eski Galatasaray Başkanvekili, ünlü avukat Rezan Epözdemir hakkında iddianame düzenlendi. Rüşvet suçundan 12 yıla kadar hapsi istendi. İddianameye göre, avukat Epözdemir, 2021’de Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nda yürütülen “Makaron” dosyasında tutuklu Zekeriya ve Ahmet Mesut Yurtçak’ın tahliyesi ve ev hapsinin kaldırılması için rüşvete aracılık etmekle suçlanıyor.

İddianamede ihbar üzerine başlatılan soruşturmada aynı olayda yargılanan ve daha sonra meslekten ihraç edilen Savcı Cengiz Çallı ile Atalay Demirbaş arasında geçen WhatsApp mesajlarında, “rüşvet parası Rezan’a götürülecek” ifadeleri tespit edildiği belirtiliyor.

Tanık Atalay Demirbaş iddianamedeki ifadesinde, verdiği rüşvetin 150 bin dolar olduğunu, yarısının Cengiz Çallı tarafından alınıp Rezan Epözdemir’e götürüldüğünü söylüyor.

Katip Kürşat Yılmaz ise ifadesinde, Rezan Epözdemir’in Cengiz Çallı ile sık sık görüştüğünü, onun adına adliyede yetkisi olmayan işlemler yaptığını, birlikte tatile gidip lüks restoranlarda yemek yediklerini anlatıyor.

Suçlamaları reddeden Rezan Epözdemir ise ifadesinde savcı Cengiz Çallı’ya borç verdiğini, bonoların bu borca ilişkin olduğunu iddia ediyor.

Whatsapp mesajlarının, HTS kayıtları, banka verileri ve tanık beyanları örtüştüğünü iddia edilen iddianamede, avukat Rezan Epözdemir’in savcı Cengiz Çallı ile olağandışı bir yakınlığı bulunduğu, bonoların da rüşvetin karşılığı olarak düzenlendiği kanaatine varıldığı belirtiliyor.