Roberto Carlos korkuttu!

Roberto Carlos’ın bacağında pıhtı attı

Brezilya Milli Takımı ve Real Madrid’de efsane olan ülkemizde de 2007-09 arası Fenerbahçe forması giyen Roberto Carlos, ciddi bir sağlık problemi yaşadı.

1996-2007 arasında görev yaptığı Real Madrid’de 4 İspanya Ligi, 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan 52 yaşındaki sol bek, bacağına pıhtı atmasının ardından acil ameliyata alındı.

Ülkesi Brezilya’da Sao Paulo’ya tatile giden Roberto Carlos’un yapılan rutin check-up’ında kalbinde düzensizlik tespit edildi.

Acil alındığı ameliyatı 3 saat süren Carlos’un yoğun bakımdan çıktığı ve iki gün sonra taburcu olacağı öğrenildi.

MARCA gazetesinin telefonla ulaştığı efsane futbolcu, “Şimdi iyiyim. Doktorlar, beni yakın gözetim altında tutacak” dedi.