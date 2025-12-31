DünyaFutbolSpor

Roberto Carlos korkuttu!

Ülkemizde Fenerbahçe formasını da giyen Brezilya’nın efsane sol beki Roberto Carlos, acil olarak kaldırıldığı hastanede kalp ameliyatı oldu

NationalTurk NL31/12/2025
3 Bir dakikadan az
Ülkemizde Fenerbahçe formasını da giyen Brezilya’nın efsane sol beki Roberto Carlos, acil olarak kaldırıldığı hastanede kalp ameliyatı oldu

Roberto Carlos’ın bacağında pıhtı attı

Brezilya Milli Takımı ve Real Madrid’de efsane olan ülkemizde de 2007-09 arası Fenerbahçe forması giyen Roberto Carlos, ciddi bir sağlık problemi yaşadı.

1996-2007 arasında görev yaptığı Real Madrid’de 4 İspanya Ligi, 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan 52 yaşındaki sol bek, bacağına pıhtı atmasının ardından acil ameliyata alındı.

Ülkesi Brezilya’da Sao Paulo’ya tatile giden Roberto Carlos’un yapılan rutin check-up’ında kalbinde düzensizlik tespit edildi.

Acil alındığı ameliyatı 3 saat süren Carlos’un yoğun bakımdan çıktığı ve iki gün sonra taburcu olacağı öğrenildi.

MARCA gazetesinin telefonla ulaştığı efsane futbolcu, “Şimdi iyiyim. Doktorlar, beni yakın gözetim altında tutacak” dedi.

Bağlantılar
NationalTurk NL31/12/2025
3 Bir dakikadan az
Yunanistan Golden

NationalTurk NL

NationalTurk NL - Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu