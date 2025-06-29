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Sabri Ugan hayatını kaybetti

Usta spor spikeri Sabri Ugan, bir süredir mücadele ettiği kansere yenik düşerek 62 yaşında hayatını kaybetti.

NationalTurk FR29/06/2025
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Usta spor spikeri Sabri Ugan, bir süredir mücadele ettiği kansere yenik düşerek 62 yaşında hayatını kaybetti.
Usta spor spikeri Sabri Ugan, bir süredir mücadele ettiği kansere yenik düşerek 62 yaşında hayatını kaybetti.
WTS ile Ayın Fırsatları

Türk spor basınının sevilen isimlerinden, usta spiker Sabri Ugan, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 62 yaşındaki Ugan, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Vefat haberi, başta futbolseverler olmak üzere, tüm spor camiasında büyük bir hüzünle karşılandı.

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1 Hafızalara kazınan bir isim: Sabri Ugan
1.1 Tedavi sürecini kamuoyuyla paylaşmıştı
1.2 Futbol camiasından başsağlığı mesajları

Hafızalara kazınan bir isim: Sabri Ugan

Sabri Ugan, özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını anlattığı Star TV döneminde, sesiyle milyonların hafızasında yer edindi. Anlatımıyla ekran başındaki izleyicilere heyecanı yaşatan Ugan, Türk spor yayıncılığının simge isimlerinden biri oldu.

Tedavi sürecini kamuoyuyla paylaşmıştı

17 Haziran’da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kanser teşhisi aldığını açıklayan Ugan, tedavi sürecine dair umutlu mesajlar vermişti. Ancak kısa sürede durumu ağırlaşan usta spiker, Medicana Zincirlikuyu Hastanesi’nde hayata gözlerini yumdu.

Futbol camiasından başsağlığı mesajları

Sabri Ugan’ın vefatı üzerine Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri başta olmak üzere birçok kulüp ve spor insanı taziye mesajı yayımladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yayımladığı mesajda, “Şampiyonlar Ligi’nin unutulmaz sesi, usta spor spikeri Sabri Ugan’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

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NationalTurk FR29/06/2025
0 1 dakika okuma süresi
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