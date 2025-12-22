Sadettin Saran’ın ses kayıtları çıktı

Sadettin Saran’ın sonuçları Perşembe çıkacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağırılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran‘a ‘Uyuşturucu madde temin etmek’, ‘Uyuşturucu madde kullanılmasına imkân sağlamak’ ve “uyuşturucu kullanma” suçları yöneltildi.

Saran’ın uyuşturucu kullandığı ve imkân sağladığına dair yöneltilen suçlamalar, Habertürk’te çıkan kirli ağ sonrasında gözaltına alınan sunucu Ela Rümeysa Cebeci’nin cep telefonundan tespit edildi.

İfadeye çağrıldığında yurtdışında olan Saran’a ait evlerde arama yapılmış, Çanakkale Assos’daki bahçeli evinde bulunan folyodaki maddenin de ilk incelemelerde uyuşturucu madde olduğu tespit edilmişti.

Saran ifadesinde kendisine gösterilen uyuşturucu içerikli mesajlarla ilgili “bu yazışmalar yaklaşık 17-18 ay önceki yazışmalarımız, mesaj içerikleri daha önceki izlediğimiz filmden dolayı kendi aramızda yaptığımız bir espriden dolayıdır.

Bu mesajlaşmalar da şaka amaçlıdır” demişti. Ancak yapılan dijital incelemenin ardından soruşturma dosyasına giren mesajların geçtiğimiz Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında gerçekleştirildiği tespit edildi.

Ela Rümeysa Cebeci gözaltına alındığında cep telefonuna el konulmuş, kendi rızasıyla da telefonun şifresini vermişti.

Cep telefonunda çözümlenen ses dosyalarında Ela Rümeysa Cebeci ile Saran arasında geçen konuşmalar savcılık için uyuşturucu şüphesini ortaya koyan deliller oldu.

Saran’ın “Tamam Pazar teyitleşiriz. Sende var mı ondan? Pazar sabahtan teyitleşelim. Olma ihtimali yüzde yetmiş. Assos’a gitcem birazdan geç dönmem herhalde, tamam. Konuşuruz hadi bay bay.” dediği, Ela Rümeysa Cebeci “ben escobar mıyım nereden bulayım. Sen yetiştiriyordun ya başkanım. Yol birkaç dal takılalım haberleşiriz” dediği mesajlara yansıdı.

1 Haziran 2025’te Saran’ın uçağından fotoğraf gönderdiği Ela Rümeysa Cebeci’nin 6 Temmuz’da ise “bana gelirken ot (emoji ile) getirmeyi unutma ama sarılmamış doğal halde” yazdığı da uyuşturucu şüphesini artıran deliller oldu.

Uyuşturucuya temin suçlamasına ise Ela Rümeysa Cebeci’nin Saran’a gönderdiği “ama var ya ne HD rüyalar gördüm ve böyle düşüncesizce uyudum acayip rahatlatıyor. Müthiş bir şeymiş o, bahçeden topla getir bana bir dahakine” mesajı oldu.

İfadesi alındıktan sonra kan, saç ve idrar örneği alınan Sadettin Saran’ın Adli Tıp Kurumu tarafından yapılacak testlerin ardından sonuçlarının bu hafta çıkmasının beklendiği öğrenildi.

En geç Perşembe gününe kadar Saran’ın sonuçlarının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaşması bekleniyor.