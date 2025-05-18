Şampiyon Galatasaray!

Galatasaraylı taraftarların aylardır beklediği an geldi. Galatasaray, Süper Lig’in 36. haftasında sahasında konuk ettiği Bellona Kayserispor’u 3-0’lık net bir skorla mağlup ederek 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu. Aslan, bu sonuçla üst üste üçüncü kez mutlu sona ulaştı.

Ev sahibi Galatasaray adım adım zafere yürüdü

Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray, ilk tehlikeyi 12. dakikada yarattı. Osimhen’in sol çaprazdan yaptığı sert şutta kaleci Bilal topu kornere çeldi. Ataklarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, 26. dakikada Sara’nın kullandığı kornerde Osimhen’in kafa golüyle 1-0 öne geçti.

Sadece üç dakika sonra bu kez sahneye Barış Alper Yılmaz çıktı. Torreira’nın kafayla indirdiği topu penaltı noktası üzerinde bekletmeden kaleye gönderen Barış Alper, farkı ikiye çıkardı.

Kayserispor fırsatları değerlendiremedi

Kayserispor, 21. dakikada Ramazan Civelek’le gole yaklaşsa da Muslera gole izin vermedi. 38. dakikada Cardoso’nun tehlikeli şutunda yine kaleci Muslera başarılıydı. İkinci yarıda Morata’nın şutunda da top az farkla auta çıktı.

Muslera son sözü söyledi

Karşılaşmanın son dakikalarında Galatasaray skoru belirledi. 89. dakikada Osimhen’in savunma arkasına sarkması sonrası pasını aktardığı Morata, kaleci Bilal’le karşı karşıya pozisyonda yerde kaldı. VAR incelemesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Kaleci Muslera, topun başına geçerek takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-0.

Bu golle birlikte Galatasaray, sezonun bitimine iki hafta kala puan farkını koruyarak şampiyonluğunu ilan etti.

