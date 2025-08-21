Samsunspor umutlu dönüyor

Samsunspor öne geçti, yetmedi

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu’nda bir önceki eşleşmede Shakhtar Donetsk‘i devre dışı bırakan Panathinaikos ile deplasmanda karşılaştı. Samsunspor, 51’de yeni transfer Logi Tomasson’un golüyle öne geçerken 66’da Kiriakopoulos ve 74’te Palmer Brown’un golleri ev sahibine 2-1 üstünlüğü sağladı. Bu karşılaşmanın rövanşı gelecek hafta 28 Ağustos’ta saat 20.00’de kendi sahasında oynayacak.

2-1

PANATHİNAİKOS-SAMSUNSPOR

STAT: Spyros Louis

HAKEMLER: Juan Martinez Munuera, Diego Barbero, Miguel Martinez, Guillermo Fernandez (VAR) (İspanya)

GOLLER: Kiriakopoulos (Dk. 66), Palmer Brown (Dk. 74) / Logi Tomasson (Dk. 51)

SARI KARTLAR: Palmer Brown, Zaroury / Celil

PANATHİNAİKOS: Dragowski – Kotsiras (Dk. 59 Calabria), Palmer Brown, Touba, Kiriakopoulos – Bakasetas (Dk. 59 Ioannidis), Chirivella, Cerin – Tete, Swiderski (Dk. 86 Bregou), Pellistri (Dk. 75 Zaroury)

SAMSUNSPOR: Okan – Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson – Ntcham, Makoumbou (Dk. 88 Soner Aydoğdu), Celil (Dk. 66 Yunus Emre) – Dimata (Dk. 76 Soner Gönül), Emre Kılınç (Dk. 67 Muja) – Mouandilmadji