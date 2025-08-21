AvrupaFutbolSporTürkiye

Samsunspor umutlu dönüyor

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Samsunspor, Panathinaikos deplasmanında 2-1 kaybederek rövanş için umutlandı

NationalTurk NL21/08/2025
Samsunspor öne geçti, yetmedi

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu’nda bir önceki eşleşmede Shakhtar Donetsk‘i devre dışı bırakan Panathinaikos ile deplasmanda karşılaştı. Samsunspor, 51’de yeni transfer Logi Tomasson’un golüyle öne geçerken 66’da Kiriakopoulos ve 74’te Palmer Brown’un golleri ev sahibine 2-1 üstünlüğü sağladı. Bu karşılaşmanın rövanşı gelecek hafta 28 Ağustos’ta saat 20.00’de kendi sahasında oynayacak.

2-1
PANATHİNAİKOS-SAMSUNSPOR
STAT: Spyros Louis
HAKEMLER: Juan Martinez Munuera, Diego Barbero, Miguel Martinez, Guillermo Fernandez (VAR) (İspanya)
GOLLER: Kiriakopoulos (Dk. 66), Palmer Brown (Dk. 74) / Logi Tomasson (Dk. 51)
SARI KARTLAR: Palmer Brown, Zaroury / Celil
PANATHİNAİKOS: Dragowski – Kotsiras (Dk. 59 Calabria), Palmer Brown, Touba, Kiriakopoulos – Bakasetas (Dk. 59 Ioannidis), Chirivella, Cerin – Tete, Swiderski (Dk. 86 Bregou), Pellistri (Dk. 75 Zaroury)
SAMSUNSPOR: Okan – Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson – Ntcham, Makoumbou (Dk. 88 Soner Aydoğdu), Celil (Dk. 66 Yunus Emre) – Dimata (Dk. 76 Soner Gönül), Emre Kılınç (Dk. 67 Muja) – Mouandilmadji

