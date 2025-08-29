Samsunspor’un 6 rakibi

Samsunspor’a 1. torbadan Legia Varşova
Avrupa kupalarına 27 yıl aradan sonra katılan Samsunspor‘un UEFA Konferans Ligi’nde yeni formatta 6 rakibi belli oldu. Kırmızı-beyazlılar, 1. torbadan Legia Varşova (D), 2. torbadan Dinamo Kiev, 3. torbadan Mainz (D), 4. torbadan AEK, 5. torbadan Hamrun Spartans, 6. torbadan Breidablik ile eşleşti. UEFA tarafından Samsunspor’un maç programı ve saatleri yarın açıklanacak. İşte UEFA Konferans Ligi’nin yeni formatı:
- Grup aşaması yerine lig aşamasına geçilmiştir. Lig aşamasına 32 takım yerine 36 takım katılır.
- Lig aşamasında her takım, 3’ü iç sahada ve 3’ü deplasmanda olmak üzere 6 farklı takımla maç yapar ve 36 takımlı puan tablosu oluşturulur.
- Puan tablosuna göre, ilk 8 sıradaki takımlar son 16 turuna 9. ile 24. sıralar arasındaki 16 takım eleme aşaması play-off turuna yükselirken son 12 sıradaki takımlar elenir.