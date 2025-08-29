Samsunspor’un 6 rakibi

Samsunspor’a 1. torbadan Legia Varşova

Avrupa kupalarına 27 yıl aradan sonra katılan Samsunspor‘un UEFA Konferans Ligi’nde yeni formatta 6 rakibi belli oldu. Kırmızı-beyazlılar, 1. torbadan Legia Varşova (D), 2. torbadan Dinamo Kiev, 3. torbadan Mainz (D), 4. torbadan AEK, 5. torbadan Hamrun Spartans, 6. torbadan Breidablik ile eşleşti. UEFA tarafından Samsunspor’un maç programı ve saatleri yarın açıklanacak. İşte UEFA Konferans Ligi’nin yeni formatı: