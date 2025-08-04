Samsunspor’a Shakhtar ufukta

Samsunspor, 27 yıl sonra

Süper Lig’de sezonu Beşiktaş’ın önünde 3. sırada tamamlayan ve 27 yıl sonra Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanan Samsunspor‘un olası rakibi belli oldu. Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu’nda Panathinaikos (Yunanistan)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılar, 21 Ağustos’taki ilk maçı deplasmanda, Samsun’daki rövanşı ise 28 Ağustos’ta oynayacak.

Shakhtar Donetsk, Beşiktaş’ı elemişti

Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Beşiktaş’ı 4-2 ve 2-0’lık sonuçlarla elemişti. Ukrayna temsilcisi hafta sonu başlayan ligde ise Epitsentr Dunayivtsi deplasmanında 1-0 kazandı. Samsunspor’un rakibini belirleyecek eşleşmede ilk maç, 7 Ağustos’ta TSİ 21.00’de Yunanistan’da, 14 Ağustos’ta TSİ 21.00’deki rövanş ise Ukrayna’daki iç savaş nedeniyle Polonya’nın Krakow kentinde oynanacak.