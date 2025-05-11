Serdal Adalı yeniden Beşiktaş Başkanı

Ataköy Atletizm Salonu’nda yapılan genel kurulda Serdal Adalı, kullanılan 5 bin 500 civarındaki oyun 4 bin 648’ini alarak başkan seçildi. Rakibi Gürkan Aksoy 447 oyda kaldı. Adalı böylece olağanüstü seçimle geldiği başkanlık koltuğunu korudu ve 2028’e kadar görev yapacak.

Serdal Adalı: İstikrar dediniz, biz de yola devam ediyoruz

Adalı, seçimin ardından yaptığı konuşmada, “Beşiktaş camiasının teveccüh ve güvenini bir kez daha arkamıza aldığımızı bilmek bizim için büyük bir onurdur. Bugün itibarıyla Beşiktaş’ın yükselişi başlamıştır. Sözünü verdiğimiz projeleri birer birer hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

Yeni yönetim belli oldu

Adalı’nın yönetiminde Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Kaan Kasacı gibi isimler yer aldı. Denetim kurulunu Gökhan Tiryaki, disiplin kurulunu Devrim Alparslan, seçme ve sicil kurulunu ise Sefa Bağcı’nın listesi kazandı.

Tebrik mesajları peş peşe geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu, Serdal Adalı’yı yeniden başkan seçilmesinden dolayı tebrik etti.

