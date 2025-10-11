Sivas’ta vergi rekortmeni Yunan!

Sivas’ta iş insanlarını geride bıraktı

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Sivasspor‘un Yunan futbolcusu Charilaos Charisis, Sivas’ın, ‘2024 Gelir Vergisi Rekortmenleri’ listesinde 2. oldu. Sivasspor forması giyen Charilaos Charisis, 2024 yılı Sivas vergi rekortmenleri listesinde 7 milyon 650 bin 341 TL ile ikinci sırada yer aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığının 2024 Vergilendirme Dönemi Gelir Vergisi Sivas İlk 100 Sıralaması listesine göre Charisis, de kentin vergi rekortmenleri arasına girdi. Charisis, Sivas Site Vergi Dairesi’ne ödediği 7 milyon 650 bin 341 lira 66 kuruşla listede ikinci sırada yer buldu. Sivas Defterdarlığı’nın internet sitesinde yer alan listeye göre; sanayi ve imalat projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri üzerine hizmet veren Süleyman Erdemir ilk sırada yer aldı. Erdemir, 2024 yılı içerisinde 15 milyon 476 bin lira vergi ödedi.