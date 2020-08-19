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Spor

Son Dakika: Nuri Şahin Süper Lig’de

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor milli futbolcu Nuri Şahin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Photo of NationalTurk NationalTurk 25 saniye önce
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Süper Lig’de çarpıcı transferler devam ediyor. Antalyaspor, son olarak Werder Bremen’de forma giyen Nuri Şahin ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını resmen açıkladı.

Antalyaspor’dan yapılan açıklamada “Kulübümüz profesyonel futbolcu Nuri Şahin ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kendisine hoş geldin der, kırmızı beyaz formamız altında başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

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