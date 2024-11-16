Tayfur Havutçu yoğun bakımda

Beşiktaş’ın efsanevi isimlerinden Tayfur Havutçu, yaklaşık bir hafta önce yaşadığı enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı. Eşi Neslihan Havutçu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eşinin sağlık durumu hakkında bilgi vererek, “Eşim geçirdiği hastalık nedeniyle yapılan rutin kontrollerde bazı değerler yüksek bulunduğu için tedbiren yoğun bakımda tutuluyor. Ancak değerler gün geçtikçe normale dönmekte ve Allah’ın izniyle kısa sürede normal kata çıkarılacaktır” ifadelerini kullandı.

Tayfur Havutçu’nun eşinden açıklama

Ayrıca, Beşiktaş camiasının kendileriyle ilgilenmediği yönündeki iddialara da yanıt veren Neslihan Havutçu, “Bu süreçte gerek yeni yöneticilerimiz gerekse eskiler olmak üzere camiadan büyük destek gördük. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Biz her zamanki gibi eşimin değerlerine saygı göstererek sevenlerimizi ve camiamızı üzmemek adına içimizde yaşamayı tercih ettik. Dualarınız ve güzel dilekleriniz için herkese teşekkür ederiz” dedi.

Tayfur Havutçu, 1.5 yıl boyunca lenfoma kanseri tedavisi görmüş ve hastalığını büyük ölçüde atlatmıştı. Son yaşanan enfeksiyon nedeniyle yapılan kontrollerde bazı değerlerin yüksek çıkması üzerine yoğun bakıma alınan Havutçu’nun sağlık durumunun gün geçtikçe iyileştiği ve kısa süre içinde normal servise alınmasının planlandığı belirtildi.

Beşiktaş camiasının sevilen isimlerinden olan Tayfur Havutçu’ya, spor dünyasından ve taraftarlardan geçmiş olsun mesajları gelmeye devam ediyor. Havutçu ailesi, bu süreçte gösterilen ilgi ve destek için herkese teşekkürlerini iletti.

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